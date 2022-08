Flora Canto deformata con FaceApp, pioggia di critiche: “Sono le stesse persone che a breve voteranno”

Flora Canto pubblica le foto prima e dopo FaceApp ma volano le critiche da parte di chi non capisce

Non c’è fine al peggio e Flora Canto ne sta avendo la conferma in queste ore. Con la sua solita ironia riesce a dire molto di più di chi prova ad essere molto serio e mostrando una sua foto prima e dopo il trucchetto è ormai certa che siamo ridotti molto male. Lo stile vita stretta e fondoschiena enorme spopola tra le influencer e non solo; Flora Canto lo fa notare a modo suo, prendendosi un po’ in giro per prendere in giro, ma con tutta la ragione dalla sua parte. Bellissima in bikini un filtrino lo userà anche lei per luci ed ombre ma se in una foto Flora Canto è un incanto, nella stessa foto modificata con FaceApp è una bella caricatura. “Quando vedo le influencer e non solo.. con questi meravigliosi fondoschiena… e i vitini piccoli piccoli penso che brave!!! Bevono tanta acqua e fanno tanto sport!

Poi però mi ricordo che c è FaceApp è tutto diventa più facile! ( per me e per loro)” commenta mostrando le due foto a confronto, le stesse che vedete in alto. Ma non tutti comprendono che Flora Canto mostra Instagram contro la realtà, falso e vero.

Flora Canto criticata per il nuovo corpo, falso

Sono davvero tutte così perfette le influencer e le vip che continua a mostrarsi dai loro profili social? No perché è davvero molto semplice su Instagram apparire come si sogna. Quel sogno potrebbe essere anche un incubo ma c’è chi si piace deformato con FaceApp o altro e va bene così. Il problema è che ci sono persone che nonostante la didascalia hanno davvero pensato che Flora Canto si è sottoposta ad un po’ di interventi chirurgici per trasformarsi. L’attrice ha provato a spiegare che era una foto ironica, anche una cosa molto semplice e di facile intuizione.

Dopo le sue spiegazioni è andata peggio, le critiche sono diventate ancora più attente e a Flora Canto resta la disperazione di scoprire che chi ha commentato credendo alla sua trasformazione e dicendole che stava meglio prima sono le stesse persone che tra qualche settimana andranno a votare. Si salvi chi può.