Aurora Ramazzotti torna sui social dopo la notizia della gravidanza: messaggio criptico

Dopo la notizia della sua presunta gravidanza, arriva il primo post di Aurora Ramazzotti sui social

I fan di Aurora Ramazzotti sono un po’ in ansia, un po’ preoccupati ma anche un po’ curiosi, visto tutto quello che sta succedendo. E il silenzio della figlia di Michelle Hunziker, in questi giorni, non aiuta. Sia lei che Goffredo, il suo fidanzato, da giorni, non compaiono sui social, un silenzio che non può essere interpretato in nessun modo. Tutto ovviamente è accaduto dopo che la rivista Chi, questa settimana, ha pubblicato in esclusiva la notizia della presunta gravidanza di Aurora. Parliamo di una presunta gravidanza perchè la diretta interessata non ha nè confermato, nè smentito quanto si è detto e scritto. Non lo aveva fatto neppure un mesetto fa circa, quando, sempre la rivista Chi, aveva pubblicato un’altra notizia, lasciando intendere che sarebbe arrivato lo scoop nel giro di pochi giorni. Sul giornale diretto da Alfonso Signorini infatti, si era parlato di un acquisto in farmacia, da parte di Michelle e Aurora. Un test di gravidanza. E già questa notizia sembrò parecchio curiosa perchè essere a conoscenza, di un acquisto fatto in farmacia significava che i paparazzi erano in fila insieme alle due in farmacia o che qualcuno, non rispettando la privacy di Aurora e Michelle, aveva rivelato cosa avevano acquistato. In ogni caso, Michelle e Aurora, preferirono il silenzio in quella circostanza, sperando che la questione sarebbe finita lì probabilmente. E invece, ecco che martedì la rivista chi lancia una bomba, che Aurora al momento, colei che sarebbe in dolce attesa, ha scelto di non commentare. Come mai?

La risposta di Aurora Ramazzotti sui social

Per il momento quindi Aurora ha preferito tacere, forse per prendersi del tempo per metabolizzare la cosa. Anche perchè, bisogna dirlo, l’ondata di odio che ha travolto la ragazza, anche in questa occasione, è stata parecchio squallida. In particolare dopo la notizia data da Chi, sui social, non sono mancati i messaggi ironici di chi si complimentava con il fidanzato di Aurora che pur non sapendo dove fosse il clitoride, aveva concepito un figlio ( in riferimento alle parole della Ramazzotti che aveva raccontato in precedenza nelle sue storie che gli uomini spesso non sanno neppure dove sia il clitoride, incapaci quindi di far provare piacere a una donna). Oggi però Aurora ha pubblicato la sua prima storia su instagram, dopo giorni di silenzio, con una sua foto. Indossa un cappellino con scritto: “Ci vuole calma“, un messaggio criptico che sembra però avere a che fare con questa situazione…