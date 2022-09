Mara Venier confessa: “Un mio ex ha provato a uccidermi”

In una intervista per il Corriere della sera, Mara Venier ha raccontato di esser stata vittima di violenza rivelando dettagli inediti

In una lunga intervista al Corriere della sera con Aldo Cazzullo, Mara Venier torna indietro nel tempo e parla di un momento molto delicato della sua vita. La conduttrice, ha spiegato che in questa nuova edizione di Domenica IN, ci sarà più spazio per le storie, storie impegnate. E in particolare ha raccontato che nel primo appuntamento, che ci aspetta l’11 settembre, avrà modo di dare spazio alla storia di Alessandra, la donna uccisa a Bologna dal suo ex, che era diventato uno stalker. In studio ci sarà la sorella della donna bolognese barbaramente uccisa in strada. Mara Venier ha spiegato a Cazzullo, che sa bene quello di cui parla, quando c’è di mezzo la violenza contro le donne perchè l’ha provata sulla sua pelle e ha raccontato un episodio del suo passato.

Mara Venier confessa: “Un mio ex ha tentato di uccidermi”

In questa nuova edizione di Domenica IN, quindi ci sarà molto spazio per le storie simili a quelle di Alessandra, anche perchè purtroppo nel nostro paese, il numero di femminicidi non sembra voler diminuire. La Venier ha parlato di quello che ha provato sulla sua pelle nell’intervista al Corriere e ha spiegato: “Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi“. La conduttrice ha poi continuato: “Mi ha aspettato sotto casa con un coltello. Questa è una cosa che non ho mai raccontato. Sappia solo che ho pagato un prezzo altissimo.”

La conduttrice ha scelto di non rivelare l’identità di questa persona ma ha raccontato: “Era uno che non ha accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora. Ma questo non è amore. Sono uomini che si sentono proprietari del tuo corpo e della tua anima. E ti distruggono.” La Venier ha quindi raccontato che non servono solo botte e coltellate per annullare la tua vita o farti del male ma anche le parole e gli atteggiamenti. E ha aggiunto che queste persone riescono a farti sentire una nullità, un oggetto che sta nelle loro mani. Ha confessato: “Io ho provato la paura. La paura della violenza fisica, e la paura di sporgere denuncia. Ma ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere: l’amore ti porta a giustificare quasi tutto. Fu un grave errore.” Racconta che in quel periodo andava sul set con due Carabinier che le facevano da scorta. E ha aggiunto: “A lungo è rimasto dentro di me qualcosa di irrisolto: la debolezza, la rabbia, l’incapacità di reagire… Purtroppo noi donne siamo fatte così“. Mara conclude dicendo che al primo schiaffo, bisogna andare via perchè una persona che ti picchia non cambierà mai. Lei oggi questa persona l’ha perdonata, non c’è più e vuole concludere così la vicenda.