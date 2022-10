Anche Belen Rodriguez si taglia i capelli per Mahsa Amini: “Calpestano i diritti di tutte noi”

Belen Rodriguez e il gesto simbolico a Le Iene: si taglia i capelli per aderire alla protesta delle donne iraniane dopo la morte di Mahsa Amini

E’ andata in onda ieri, 4 ottobre 2022, la prima puntata della nuova stagione de Le Iene, su Italia 1. Tra i vari servizi della serata, Nina Palmieri ha raccolto la testimonianza di tante donne iraniane che hanno scelto, loro malgrado, di lasciare il paese per cercare una vita diversa altrove. Oggi vivono in Italia ma non restano indifferenti di fronte a quello che sta succedendo in Iran, dopo la morte di Mahsa Amini. Molte di loro, come ha raccontato la iena nel suo servizio del programma di Italia 1, sono state anche in carcere e sanno che cosa significa scendere in piazza a protestare. Dalla parte delle donne iraniane, si è schierata anche Belen Rodriguez che in diretta, ha tagliato una sua ciocca di capelli, per unirsi alla protesta che si sta facendo in Iran ma anche per le strade di tutto il mondo. E’ un gesto simbolico che molte altre donne dello spettacolo hanno fatto. Abbiamo visto nel video mandato in onda a Le Iene Bianca Atzei, Ambra Angiolini, Claudia Gerini. Solo per fare alcuni nomi. E Belen ieri ha voluto fare qualcosa di altrettanto simbolico, invitando le spettatrici del programma di Italia 1 a tagliarsi una ciocca e a spedirla presso l’ambasciata iraniana in Italia.

La morte di Mahsa Amini in Iran

Da dove parte questa protesta? Tutto è iniziato dopo la morte di Mahsa Amini, uccisa dalla polizia per non aver indossato correttamente il velo. La ragazza era stata arrestata perchè una ciocca di capelli era scappata dal velo e non aveva quindi rispettato le regole della polizia del buon costume. Dopo l’arresto, la ragazza è stata picchiata ed è morta dopo giorni di coma. Da qui hanno preso il via moti di protesta, che si sono sollevati in tutto il Paese e numerose ragazze e donne iraniane in giro per il mondo stanno partecipando a un’iniziativa al grido di libertà: tagliarsi una ciocca di capelli in segno di solidarietà alla causa. Sono state arrestate in Iran in questi giorni, oltre 90 donne scese in piazza a protestare e tra queste, anche una italiana, Alessia Piperno.

Il gesto simbolico di Belen Rodriguez

Ieri quindi, dopo che Nina ha raccontato quello che sta succedendo in Iran e a sua volta si è tagliata una ciocca, è toccato anche a Belen Rodriguez. La conduttrice del programma di Italia 1, impugnando una forbice ha spiegato: “Certamente ce la faremo, bravissime ragazze. Mi unisco anche io perché quando calpestano i diritti di una di noi, stanno calpestando i diritti di tutte noi. Quindi lo faccio anche io“.