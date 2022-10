Clizia Incorvaia si prepara per la sua festa di compleanno: massaggi per essere perfetta

Gran festa di compleanno questa sera per Clizia Incorvaia ma prima mostra il risultato dei suoi massaggi

Clizia Incorvaia non ha ancora svelato il tema scelto per la sua festa di compleanno ma sui social ha raccontato come si sta preparando in queste ore. E’ da un mese che la dolce influencer sta organizzando il suo compleanno e oggi entusiasta si concentra su se stessa, per essere perfetta questa sera. Anche le amiche di Clizia Incorvaia invitate al party non si lasciano sfuggire nulla per non rovinare la sorpresa. La festeggiata invece mostra il risultato dei massaggi. Anche lei come Belen e tante altre vip ha da tempo svelato uno dei suoi segreti di bellezza: affidarsi a mani esperte per massaggi al viso e al corpo, soprattutto le gambe. Come sempre la Incorvaia mostra il prima e il dopo il massaggio e il risultato è davvero fantastico.

Clizia Incorvaia festeggia il compleanno con un tema che entusiasma le sue amiche

Questa mattina ancora un po’ addormentata ha raccontato alle follower il programma per la giornata, tutto per brillare questa sera. Prima un massaggio per sgonfiare il viso, poi il massaggio Renata Franca alle gambe, modellante e anticellulite, quindi piega ai capelli e trucco. Alle 19 sarà pronta per svelare come ha ideato il suo party o almeno per raccontare in parte la sua idea per una festa indimenticabile.

Massaggi fatti, risultato eccellente e l’ex gieffina anche se compie 42 anni ne mostra molti di meno, più o meno i 24 anni che vorrebbe avere. Emozionata rilegge gli auguri del suo compagno. Paolo Ciavarro e è stato il primo a farle gli auguri: “Abbiamo realizzato così tanti sogni e desideri.. e abbiamo ancora tutta la vita davanti… Viverti è la cosa più bella che ci sia. Buon compleanno vita mia!“. Immediata la risposta di Clizia Incorvaia: “Ti amo. Mi hai commossa amore mio … lontani ma sempre connessi! Ti amo”.