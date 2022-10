Belen riceve il tapiro e svela che a farla arrabbiare è stato un cantante

Striscia consegna un altro tapiro a Belen che svela chi era il destinatario del suo insulto

Stasera Belen Rodriguez riceverà il 31esimo tapiro d’oro di Striscia la notizia e Valerio Staffelli cercherà di scoprire a chi era rivoto il suo insulto. Il destinatario resta in parte misterioso ma Belen ha già spiegato che il suo “vaffan****” non era rivolto all’ex compagno, non era per Antonino Spinalbese. Massimo rispetto per il padre di sua figlia e infatti Belen dopo avere capito che molti avevano pensato che le sue parole fossero per Antonino ha voluto eliminare ogni dubbio. Con chiarezza ha spiegato che non era lui il destinatario. Il tapiro arriva lo stesso e si scopre che la showgirl era attapirata con un cantante, erano per lui sia la frecciatina che il “vaffan****”.

Tapiro d’oro per Belen ma chi è il collega che l’ha fatta arrabbiare?

“Nella vita non si discute solo con gli ex compagni, si discute anche con i colleghi” ha risposto all’inviato di Striscia la notizia che le ha consegnato la temuta statuetta. Ha però dovuto aggiungere anche altro spiegando che lui le ha detto di prendere lezioni di italiani, per questo lei lo ha invitato a prendere lezioni di canto.

“Lui mi ha detto di prendere lezioni di italiano e io lo invito a prendere lezioni di canto” e dalle parole di Belen Rodriguez sembra chiaro possa trattarsi di un cantante con cui ha collaborato, con cui ha avuto in passato un legame, forse di lavoro, forse sentimentale. Purtroppo non si è sbilanciata oltre, il destinatario al momento resta ignoto ma c’è chi desidera scoprire come sempre di più.

Ed ecco cosa aveva scritto su Instagram Belen: “Forse dovrei ogni tanto prendere delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto…ma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”. No, non è Spinalbese, è un cantante, forse.