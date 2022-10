Alessandro Egger e l’amaro racconto: nessun rapporto con sua madre

Alessandro Egger parla in tv del rapporto con sua madre: purtroppo non si parlano più

Forse non tutti lo ricorderanno ma Alessandro Egger ha già partecipato a un altro show televisivo. Parliamo di Pechino Express, trasmissione durante la quale, il giovane modello, ha viaggiato in giro per il mondo insieme a sua madre, Cristina Vittoria Egger Bertotti. Sono cambiate molte cose da quel momento, come ha spiegato il bel modello ieri sera nella puntata di Ballando con le stelle del 15 ottobre 2022. Egger, si è sfogato nelle clip, che hanno preceduto la sua esibizione, parlando del rapporto con sua madre, che a oggi, sarebbe del tutto inesistente. Cristina Vittoria Egger Bertotti, nota come Gran Dama della Real Casa Savoia e molto conosciuta nel mondo del fashion e del lusso aveva partecipato a Pechino Expresse nel 2017 con suo figlio. A quanto pare però, successivamente, le cose tra di loro sono andate molto male.

Alessandro Egger e il difficile rapporto con sua madre

Egger ha spiegato: “Certe cose è meglio che rimangano lì, sono cose già affrontate e affrontate. Poi più parli di certe cose più gli dai importanza. A volte bisogna dimenticare e andare avanti. Non mi piace più parlare male di nessuno. “

E spiegando come è il suo rapporto con sua madre ha raccontato: “Lo definirei quello che è, ovvero un rapporto che non esiste. Mia madre ha scelto di non fare parte della mia vita e io lo accetto, finalmente, perché non è una cosa che io volevo ovviamente.“

E poi l’amaro sfogo: “Sono uscito di casa a diciassette anni senza chiedere niente alla mia famiglia. Sono stato accompagnato alla porta, mica volevo. Mi sono sentito intrappolato in una ragnatela e quando ne esci, esci distrutto, stravolto e devastato, strisciando per scappare più lontano possibile da questa storia.“

Nonostante questa clip molto forte ed emozionante, il modello è sceso poi in pista con Tove, per regalare una strepitosa esibizione al pubblico di Ballando con le stelle e candidandosi a essere la vera rivelazione di questa edizione del programma di Rai 1.