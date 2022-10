Antonella Clerici a Parigi con tutta la famiglia di Vittorio Garrone: “E’ stato molto bello”

Antonella Clerici racconta del fine settimana a Parigi con tutta la famiglia di Vittorio Garrone

Un lungo fine settimana a Parigi per Antonella Clerici che già sui social aveva mostrato qualche attimo del suo dolce viaggio nella città dell’amore. Antonella Clerici era in vacanza con Vittorio Garrone ma nella cucina di E’ sempre mezzogiorno racconta perché era a Parigi, non solo per una dolce fuga d’amore con il suo compagno ma anche per un’emozionante impegno di famiglia. La figlia di Vittorio Garrone si è diplomata e la conduttrice racconta tutta la soddisfazione per il traguardo raggiunto. “Io ero a Parigi, sono andata a fare un fine settimana parigino e anche per una cosa di famiglia perché Agnese si è diplomata”.

La figlia di Vittorio Garrone riunisce tutta la famiglia a Parigi

Immaginiamo ci fosse tutta la famiglia a Parigi ma c’è massima discrezione in questo, Antonella Clerici ha mostrato poco del suo ultimo viaggio, solo qualche foto dolcissima con il suo compagno, i loro selfie pieni di sorrisi.

“La figlia di Vittorio si è diplomata in questa scuola di cinema molto importante e siamo andati un po’ tutti ed è stato tutto molto bello” ma Antonella Clerici è riuscita ugualmente a seguire Lorenzo Biagiarelli e Ballando con le Stelle. In albergo non ha perso l’esibizione della sua coppia più attesa gustando anche la gelosia di Selvaggia Lucarelli. “Sono tornata in albergo e ho visto tutto Ballando con le Stelle, non me lo potevo perdere”.

Antonella Clerici non ama parlare di famiglia allargata, la loro è semplicemente una bella famiglia, con Maelle che si è ritrovata non più figlia unica ma con dei “fratelloni” a cui è molto legata. Ne ha parlato più volte la conduttrice confidando che la sua scelta di vita è stata la migliore, il coraggio di cambiare tanto del suo mondo per amore le ha regalato molto di più di quanto aveva immaginato.