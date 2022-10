Alba Parietti: “Perdonami mamma di non averti capita”

Alba Parietti scrive una lettera a sua madre, confessa la decisione più difficile e le chiede perdono

22 anni fa Alba Parietti ha perso sua madre, si avvicina uno dei giorni più brutti della sua vita, quello della morte della mamma ma è già dal 21 ottobre che per lei iniziò la tragedia. Alba Parietti rivela tutto il suo dolore sui social, racconta cosa è accaduto il 21 ottobre di 22 anni, poi la scelta più difficile tra tutte e la morte della mamma. Ha dovuto dare il consenso per lasciare andare via sua madre per sempre, per permettere l’espianto degli organi. Quanta angoscia, quanto dolore a cui si aggiunge anche altro ma resta il sollievo che altri hanno gioito restando in vita grazie a quel gesto. “Era la mattina del 21 ottobre 2010, la mattina in cui per la prima volta in 49 anni mi hai chiesto aiuto” inizia così la lettera che la Parietti scrive alla sua mamma.

Alba Parietti il giorno della morte della madre

“Siamo corsi da te, la situazione era critica ma io mi rifiutavo di capire. Succede così quando gli eventi precipitano e la tua realtà si trasforma improvvisamente in tragedia – prosegue – E’ stato l’inizio di due giorni da incubo, in un’attesa ormai senza speranza perché in poche ore ti ho vista scivolare via sotto i nostri occhi attoniti, angosciati e disperati”.

Due giorni dopo una richiesta che non credevo potesse accettare: “Signora autorizza l’espianto degli organi di sua madre?”.

“La decisione più difficile mai presa, agghiacciante da mettere in atto ma l’unica scelta che mi dava speranza. Che tu potessi salvare con la tua morte la vita di qualcuno. Dare un senso a qualcosa che per me era senza senso. Pensare che mentre per noi tutto finiva , da altre parti grazie a te si festeggiasse la speranza. La loro gioia mi dava conforto, pensandola”.

Dopo 22 anni ci ripensa ogni volta. “Chissà chi vive ancora grazie a te mamma? Chissà se tu mi hai guidato in quella scelta? Ti ho cercata da quel giorno ovunque e ti ho sempre trovata – Alba Parietti le chiede perdono – Perdonami Mamma di non averti capita fino in fondo, ma i figli sono spesso irriconoscenti ed egoisti. Avrei voluto avere ancora tempo per dirtelo e il mio tempo con te era finito”. C’è il rimpianto che non dovrebbero avere nessuno ma è così difficile da evitare. “Ti amo e ti amerò per sempre e finché avrò respiro sarai nel mio respiro. Mamma”.