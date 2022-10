Cristiana Capotondi sempre sola con la figlia, ma il papà?

Ancora nuove foto di Cristiana Capotondi con la figlia Anna ma il papà della bimba non c'è mai

Cristiana Capotondi ha sempre fatto in modo di tenere il gossip ben distante dalla sua vita ma con la nascita di sua figlia Anna i paparazzi non la perdono di vista. I fotografi sperano di beccarla con il papà della figlia ma anche la rivista Gente fa un buco nell’acqua. E’ il mistero che rende tutto più interessante e in questo modo l’attrice ottiene l’effetto contrario a quello sempre ricercato e desiderato. Di certo Cristiana Capotondi continuerà a non dire nulla sulla sua vita privata, se ha chiarito che Andrea Pezzi non è il padre di sua figlia e che tra loro è finita ma proseguono con un legame speciale, è stato solo per evitare malintesi, per rispetto nei confronti del suo ex compagno e della piccolina. Non una parola sul padre di sua figlia Anna.

Cristiana Capotondi spinge la carrozzina ma poi non resiste e prende la sua Anna

Cristiana Capotondi porta spesso la sua bimba a fare una passeggiata per le strade di Roma ma non resiste nel coccolarla di continuo. Così piccola nella carrozzina, la sua mamma la spinge, la culla ma poi la prende in braccio. Immagini dolcissime che pubblica il settimanale Gente.

Ottobre sta per finire ma fa ancora caldo e le passeggiate a maniche corte sono ancora molto piacevoli. Tutina a maniche lunghe per la piccola Anna ma piedini nudi. Insieme mamma e figlia si godono questi giorni così dolci. Cristiana si coccola da sola con un goloso cono gelato ma il momento più dolce è quello in cui prende in braccio la sua bambina.

Anna è nata il 16 settembre, la Capotondi ha atteso un po’ per annunciare il lieto evento dopo avere vissuto anche la gravidanza distante da tutto. Pochissime le foto col pancione. Andrea Pezzi le è rimasto accanto nonostante il loro amore da poco terminato. Dopo 15 anni la loro storia si è conclusa senza la necessità di dire nulla del loro addio. Cristiana non si è sbilanciata sul padre della piccola, non ci sono indizi, nulla che risolva almeno in parte il mistero. Sembra sia una mamma single e felice.