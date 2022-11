Gabriel Garko: “Erano 17 anni che Milly Carlucci mi chiedeva di fare Ballando”

Gabriel Garko spiega perché ha scelto solo adesso di dire sì a Milly Carlucci e Ballando con le Stelle

E’ in una nuova intervista al Corriere della Sera che Gabriel Garko si racconta e spiega perché solo adesso dopo tante richieste ha detto di sì a Ballando con le Stelle e a Milly Carlucci. Gabriel Garko ha già vinto, non c’è dubbio che sia lui il protagonista del dance show, ma l’attore parla anche delle critiche che sta ricevendo perché c’è chi è sicuro che lui abbia già danzato in passato, che per ballare in modo così eccellente abbia studiato danza. Oggi è un uomo libero e il pubblico lo apprezza molto più di prima perché oggi è se stesso e traspare, non ha preoccupazioni aggiunte, non ha finzione da dovere ricercare. Senza dolore torna sul coming out fatto in una puntata del GF Vip e della maturità che purtroppo non si può avere a 20 anni.

Gabriel Garko a Ballando con le Stelle dopo tanti anni

“Erano 17 anni che Milly me lo chiedeva, ora è arrivato il momento giusto, anche per una questione di tempi: prima ero sempre sul set” anche per una questione di tempi ma non solo per quello, è chiaro.

Garko è dispiaciuto per le critiche e spiega il motivo: “Mi criticano dicendomi che avevo già studiato danza, ma non è così. Ho solo girato un film, Valentino, in cui danzavo, ma questo non fa di me un ballerino, anche perché nella mia carriera ho sparato a chiunque e questo non fa di me un assassino – conclude – Il fatto è che quando fai male qualcosa sono tutti pronti ad attaccarti, ma anche quando la fai bene, pare”, ha concluso.

Torna sul coming out: “Era il momento giusto. Da lì ho fatto un cambio di passo in generale: magari avessi avuto a vent’anni la testa di oggi. Certe cose avvengono con la maturità, è normale”. Oggi è felice, lo dice e si vede: “Si, sono felice, molto felice di tutto. Anzi, ancora meglio, sono sereno e soddisfatto, specie delle persone che mi circondano oggi”.