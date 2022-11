Silvia Toffanin festeggia il compleanno come sempre acqua e sapone

Un compleanno come sempre speciale per Silvia Toffanin con la sua famiglia a Portofino

Il 26 ottobre Silvia Toffanin ha festeggiato il compleanno, 43 anni e davvero non li dimostra, merito anche della serenità che vive con la sua famiglia. La conduttrice di Verissimo come sempre ha festeggiato il compleanno senza organizzare un super party ma con un semplice pranzo con le persone a lei più care, la famiglia. Pochissimi gli amici scelti da Silvia Toffanin ma nelle occasioni importanti solo Pier Silvio Berlusconi e i figli. Non potrebbe desiderare regalo più bello che trascorrere il suo giorno di festa nell’adorata Portofino abbracciata al suo compagno e coccolata dai figli, Sofia Valentina che ha 7 anni e il più grande, Lorenzo Mattia che ha 12 anni. Anche il ristorante scelto per il pranzo è sempre lo stesso, poi una passeggiata e nessun fastidio nel vedere i paparazzi di Chi scattare foto.

Silvia Toffanin acqua e sapone a 43 anni

Dopo il pranzo la bella giornata di sole prosegue lungo il porticciolo, baci, sorrisi, coccole e le foto da scattare per non dimenticare in futuro i momenti così belli tutti insieme. Non mancano le risate e ai fotografi non sfugge nulla.

Madre e figlia con lo stesso outfit, jeans e camicia bianca, sneakers comodissime e gli immancabili capelli lunghi. E’ dolcissima la piccola di casa che vuole somigliare alla sua bellissima mamma, si lascia coccolare dalla mamma e dal papà e tiene stretto un peluche, un cagnolino.

Tutto è sempre perfetto per la famiglia Berlusconi – Toffanin. Pier Silvio e Silvia sono una coppia meravigliosa, insieme dal 2001 e sempre lontani dal gossip. Dopo la morte della mamma della Toffanin la conduttrice ha raccontato che è stato il compagno ad aiutarla a tornare subito in studio per la puntata nonostante il dolore, lei gli sarà grata per sempre, anche per questo; la sua mamma avrebbe voluto proprio questo.