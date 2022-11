Floriana Secondi e il suo passato complicato: “Mia nonna una prostituta, ma madre cresciuta in un bordello”

Torna a parlare del suo passato Floriana Secondi, di sua madre e di sua nonna e della sua drammatica infanzia

Sarà tra le protagoniste delle interviste di Francesca Fagnani, in questa nuova edizione di Belve dai tre appuntamenti settimanali. E’ Floriana Secondi, che sarà intervistata nella puntata di Belve del 3 novembre 2022. L’ex concorrente e vincitrice del Grande Fratello, non ha mai nascosto il suo difficile passato. Più volte in questi anni, l’abbiamo sentita raccontare in tv del suo difficile rapporto con la madre. Barbara d’Urso ne sa qualcosa: le sue Domeniche Live, Live non è la d’Urso, Pomeriggio 5. Floriana, dopo il Grande Fratello, ha trovato nei programmi della d’Urso la sua seconda casa e lì spesso, ha raccontato di questo passato anche ingombrante a volte. Oggi lo racconta con un altro punto di vista a Belve e a Francesca Fagnani ha spiegato: “Mia mamma era una prostituta, è cresciuta in un bordello. E anche mia nonna“.

Il drammatico passato di Floriana Secondi a Belve

Sulle violenze subite da bambina, di cui ha parlato in passato, conferma di avere “ancora i segni addosso” e confessa di aver combattuto da sola l’omertà che c’era tra le mura di casa. Lo ribadiamo, non è la prima volta che Floriana si apre e racconta del suo drammatico passato ma ogni volta fa male ascoltare il dolore di chi tanto ha sofferto. A Francesca Fagnani la romana ha raccontato: “Avevo ricordi notturni, facevo sogni e chiedevo a mia nonna: ‘nonna ma io mi ricordo…’. E lei mi diceva: ‘zitta zitta, non è successo niente’. E pensavo che ero io la matta, quindi chiesi all’assistente sociale di andare a guardare al Tribunale dei minori e lei lesse che erano realtà”.

Non può dimenticare tutto quello che le è successo in quegli anni. Floriana rispondendo alle domande della Fagnani su possibili abusi fisici spiega: “di botte tantissime, dalla mattina alla sera“. Poi ci sono quei segni indelebili, quelle cicatrici che ha ancora sul corpo: le sigarette che venivano spente su di lei.

Nell’intervista in onda questa sera su RAi 2 si parlerà anche della presunta relazione con Daniele Pompili. Queste sono solo alcune brevi anticipazioni di quello che vedremo su Rai 2 con la nuova intervista di Francesca Fagnani.