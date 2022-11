I 50 anni di Alessia Marcuzzi a Dubai: ha festeggiato con le amiche

Per la festa di compleanno dei 50 anni Alessia Marcuzzi si è rifugiata a Dubai con le amiche

Alessia Marcuzzi si è regalata un compleanno a Dubai e nessuna festa per i suoi 50 anni. Tutti aspettavano di vedere un party per i suoi 50 ma Alessia Marcuzzi dopo avere brindato con la famiglia è volata a Dubai con le amiche. Non ha mostrato molto sui social, nessuna festa con vip e tantissimi invitati ma la voglia di stare con le amiche più care. Troppo recente l’addio a Paolo Calabresi Marconi, un bilancio di vita che forse in questo momento non rende del tutto felice la conduttrice che per questo ha voluto festeggiare con un viaggio di sole donne, con le sue amiche. In realtà il luogo scelto negli Emirati Arabi Uniti lo conosce bene, ci è già stata più volte, anche in primavera con il suo ormai ex marito.

Alessia Marcuzzi fa gli auguri a se stessa

50 anni che ovviamente non dimostra e nella sua vacanza a Dubai sfoggia abiti che mettono in evidenza il suo corpo, le sue curve. Bellissima e sensuale ma non va mai oltre. Sorride, scherza, si scatena e si rilassa, c’è tanto nei giorni che si è regalata in vacanza per il compleanno.

E’ con i figli e il resto della famiglia che ha voluto spegnere le candeline ma poi ha avuto bisogno di prendere un aereo. Sui social ha mostrato solo i post con gli auguri degli amici, nemmeno uno scatto con una torta, con i regali, con la famiglia al completo, la famiglia allargata in cui lei ha sempre creduto.

Alessia Marcuzzi ha sempre organizzato le feste per gli altri riunendo tutti, per lei invece nessun party, magari di ritorno da Dubai avrà modo e tempo di farlo, di abbracciare tutta la sua famiglia allargata, fiera di quanto ha costruito anche se il suo matrimonio sembra finito per sempre.