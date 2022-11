Michelle Hunziker e Serena Autieri hanno litigato?

Michelle Hunziker è stata la grande assente alla première del film di Serena Autieri ma c'è anche altro

Che succede tra Michelle Hunziker e Serena Autieri, possibile che dopo dieci anni di amicizia sia tutto finito? E’ la rivista Oggi ad ipotizzare che tra due amiche ci sia qualche problemino, che adesso siano loro due ad essere in crisi dopo il ritorno di Tomaso Trussardi. Michelle Hunziker e Trussardi sono tornati insieme, su questo ormai non c’è dubbio: prima una dichiarazione d’amore poi le foto pubblicate dall’imprenditore fino agli scatti di loro due abbracciati nel ristorante di famiglia. La coppia non aggiunge altro ma chissà quali confidenze ci saranno state tra le due amiche. Possibile che Serena Autieri non sia d’accordo con la decisione di Michelle Hunziker di tornare con il padre delle sue bambine? Sembra davvero strano, magari c’è altro o forse è solo un pettegolezzo inesistente. C’è però un indizio forte: l’assenza della Hunziker ad un evento che per la Autieri era molto importante.

Serena Autieri ringrazia le sue amiche presenti alla prima del suo film di Natale

E’ da troppo tempo che Serena Autieri e Michelle Hunziker non commentano nulla sul profilo dell’altra. Le abbiamo viste insieme a settembre, passeggiare insieme per le strade di Roma, bellissime e pronte a confermare “Siamo un pericolo pubblico!”. Ma più di tutto è l’assenza di ieri di Michelle a fare spettegolare.

Alla première a Milano di The Christmas Show Serena Autieri ieri sera ha abbracciato non solo il cast, primo tra tutti Raoul Bova, ma anche le sue amiche più care. E’ a loro che ha rivolto il suo grazie sui social: “Che amiche che ho! Grazie per esserci state” ma Michelle non c’era. Presente anche Antonella Clerici; anche a lei l’attrice ha dedicato uno scatto sui social. Di Michelle Hunziker nemmeno un messaggio, un in bocca al lupo. Oggi il film debutta al cinema e il gossip intravede un Natale un po’ triste per le amiche.