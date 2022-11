Incidente a New York per Ilary Blasi ma lei continua a sorridere

Per Ilary Blasi è finita male la serata a New York: con un incidente sui tacchi

Ilary Blasi è in vacanza a New York e ha voglia di condividere un po’ delle sue giornate con gli amici, anche l’incidente sui tacchi. Di giorno scarpe comode, stivali perfetti per lunghe passeggiate, di sera abitino e stivali col tacco ma Ilary Blasi è stata tradita. Non c’è pace per la conduttrice tradita dai tacchi dei suoi bellissimi stivali bianchi. Mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi erano a Dubai per il loro debutto sul primo red carpet e non solo per la premiazione al Globe Soccer Awards 2022, Ilary Blasi con la sorella Silvia e alcuni amici era a New York. Ha avuto voglia di dirlo a tutti, come sempre cerca di far capire a tutti che non è l’ex moglie affranta perché il matrimonio con Totti è finito e lui ha già un’altra compagna, un’altra vita. Dopo la cena di sushi al ristorante Tao però il finale non è stato dei migliori.

Ilary Blasi a New York continua a sorridere

Ogni donna sa bene cosa significhi un tacco rotto, un tacco che cede, soprattutto se di un bel po’ di centimetri. Niente panico per Ilary Blasi, la sua amica Francesca riprende tutto, anche la calma con cui lei zoppicando torna in albergo per cambiare le scarpe. Per abbattere Ilary ci vuole ben altro che un tacco rotto, sul suo conto e sul suo matrimonio ormai finito ha sentito dire di tutto, un piccolo incidente a New York non le toglie il sorriso.

Ovviamente non mancano le battutine sul caso: dopo le borse anche le scarpe tradiscono Ilary Blasi, per non dire altro. Fabrizio Corona non si è risparmiato ha detto i numeri delle donne con cui secondo lui Francesco Totti avrebbe tradito la conduttrice. Intanto, tutti continuano le loro vacanze in giro per il mondo e il gossip continua a seguirli.