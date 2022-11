Michelle Hunziker e Serena Autieri parlano della loro “amicizia finita”

Dopo le voci sulla loro amicizia finita Michelle Hunziker e Serena Autieri rompono il silenzio

Michelle Hunziker è in Germania per lavoro ma i pettegolezzi sull’amicizia finita tra lei e Serena Autieri sono arrivati anche lì. La conduttrice non ha perso tempo e dopo avere concluso le prove generali del suo programma ha telefonato alla Autieri e hanno poi deciso di apparire di nuovo insieme sui social. Una storia su Instagram ed è Michelle Hunziker a commentare che è una fake news, che la notizia sul loro legame terminato è falsa. “Maretta tra me e la mia amica? Ma come si permettono” ride la Hunziker mentre manda baci alla Autieri. Per essere certa che la questione sia chiusa spiega cos’è per lei la vera amicizia. In molti avevano pensato che l’assenza di Michelle alla prima del film di Natale di Serena Autieri avesse una sola spiegazione: quella del litigio tra le due. Il gossip aveva ipotizzato che con il ritorno a casa di Tomaso Trussardi qualcosa si fosse rotto tra le due amiche.

Michelle Hunziker e Serena Autieri come sorelle

“Le marette tra le amiche vere non esistono e l’amicizia è una delle cose più preziose che una persona possa avere. Quando è un’amicizia così profonda e bella come la nostra no no no. Esistono delle donne molto impegnate che sono sempre in giro per lavoro e che purtroppo si vedono poco poco… però da lì ad avere una maretta no… Sono contenta che sia una fake news”. Se sull’amore Michelle Hunziker resta in silenzio e non dice nulla non permette a nessuno di dire cose non vere sull’amicizia con Serena Autieri.

Dolcissima Serena Autieri che si rivolge a tutti dicendo: “Io e mia sorella che abbiamo litigato ma siete pazzi, ma non esiste è solo che non riusciamo a vederci, siamo un po’ prese dal lavoro, lei anche in Germania, poi la famiglia… Miche mi manchi” chiude la splendida attrice rassicurando tutti.