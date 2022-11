Chiara Nasti a 4 giorni dal parto mostra la sua pancia

Chiara Nasti ha partorito da pochissimo e mostra già la sua pancia

A quattro giorni dalla nascita del figlio Chiara Nasti è già al lavoro, già con la pancia del post parto in mostra. Sono le sue forme da neomamma e Chiara Nasti le mostra pubblicizzando un completo sportivo. Una maglia aderentissima e corta, i leggings che la fasciano e sembrano foto scattate prima del parto, il pancione è ancora lì. Ogni caso è diverso dall’altro, ogni mamma ha i suoi tempi ma in molti ricordano le parole dell’influencer quando nei primi mesi di gravidanza era certa che le altre donne in gravidanza avevano il fisico rovinato mentre lei era in gran forma. “A me la pancia è sparita subito, ogni persona è a se.. ma siccome lei in gravidanza ha detto tante di quelle cavolate che ora il karma ha fatto il suo lavoro… ovviamente è bellissima e ci vorrà poco per perderla… la pancia però diciamo che ben le sta” è uno dei tanti commenti ironici su Chiara Nasti.

Chiara Nasti la sua pancia a pochi giorni dalla nascita del figlio

C’è anche chi non ironizza e semplicemente apprezza che almeno questa volta Chiara Nasti abbia mostrato una bellissima realtà. “Bellissima! Foto realtà! Una pancia normalissima post parto, come tutte le donne hanno, anche l’avevo così, poi man mano si riassorbe, chiara e giovane ed è anche una che si allena tanto subito tornerà in forma, ma poi ha messo alla luce il suo gioiello più brillante e ora è tempo di goderselo ci sarà tempo per tornare in forma”.

Come sempre non mancano gli attacchi contro la compagna di Mattia Zaccagni, questa volta c’è chi l’accusa di avere messo al mondo un figlio solo per fare le foto: “Tutte queste pseudo madri a metà fanno questi bambini frutto di accurate scelte economiche in primis per poi farsi mantenere non da operai ma da calciatori o personaggi famosi pieni di denaro o per lucrare sopra e per monetizzare su queste creature che terranno in braccio giusto il tempo di una foto” parole davvero orribili a cui la Nasti ha ovviamente risposto provando imbarazzo per chi pensa certe cose: “Come si può pensare di mettere al mondo un figlio per fama e affermazione? Ma che pensieri avete? Sicuramente ci sono nel mondo persone così ma non è il mio obiettivo di vita, considerando che sono indipendente da circa 10 anni. Comunque io vi auguro la mia stessa felicità, potreste anche impazzire”.