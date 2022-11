Antonella Clerici rivela le pazzie fatte per amore e fa una confessione sull’intimità con Garrone

Antonella Clerici senza freni con rivelazioni bollenti al Messaggero

Antonella Clerici in una intervista per il Messaggero, racconta qualcosa in più della sua vita privata. Sappiamo che la conduttrice è abituata a raccontarsi in modo sincero anche con il suo pubblico, per questo tutti la amano, perchè non ha filtri e vuole mostrarsi per quello che è. E anche questa volta, nella sua intervista al Messaggero, si apre e racconta di cose fatte in passato e di cose che fanno parte della sua vita presente. Ad esempio, quando le si chiede quale sia stata la pazzia più grande fatta per amore, risponde rivelando qualcosa del suo passato. E poi ha anche parlato della sua vita con Vittorio Garrone, un amore che va a gonfie vele, l’uomo che è forse il suo vero principe azzurro.

Antonella Clerici rivela le pazzie fatte per amore

Nella sua intervista per il Messaggero, la conduttrice di Rai 1 racconta: “Ho fatto diverse pazzie, come fare pedinamenti in auto per spiare l’uomo del momento e accostare con una parrucca in testa per non essere riconosciuta”. Non ha rivelato però quando lo ha fatto, e non è facile immaginarla con la parrucca, anche se la Clerici in amore non è sempre stata fortunata…

A proposito del presente, con Vittorio Garrone le cose vanno a gonfie vele e non c’è bisogno di fare appostamenti! La conduttrice di Rai ha raccontato: “A letto vanno bene le coccole, ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no?“.

In questa intervista per il Messaggero, la Clerici ha parlato anche del suo futuro lavorativo e ha spiegato che al momento sta bene con quello che fa. Quando le hanno chiesto del Festival di Sanremo ha spiegato che forse le piacerebbe in futuro, come per dare il suo addio alla tv.