Antonella Clerici mostra la festa di compleanno e la torta di Maelle

Una festa di compleanno speciale per Antonella Clerici, organizzata da Vittorio Garrone con l'immancabile torta di Maelle

Ieri 6 dicembre Antonella Clerici ha festeggiato il suo compleanno, prima ricevendo gli auguri di tutti a E’ sempre mezzogiorno e poi la sera con una festa organizzata dal suo compagno, Vittorio Garrone. Un compleanno speciale per Antonella Clerici e non poteva mancare la torta di Maelle, la torta di compleanno fatta da sua figlia.Il grazie a Vittorio Garrone, tutto l’amore per sua figlia, la Clerici mostra tutto sul suo profilo social. La festa, una cena tra famiglia e tanti amici, organizzata alla Locanda del daino, tutto perfetto, anche le meravigliose rose bianche che le ha regalato il suo Vittorio. La parte più dolce è quella della torta, non ci sono solo i dolci di Sal De Riso, anche quelli non mancano mai, ma più di tutto c’è la meravigliosa torta di Maelle. Tutta rosa e bianca.

Antonella Clerici festeggia il compleanno con la torta di Maelle

Tantissimi gli auguri per la conduttrice ma i complimenti sono soprattutto per sua figlia. Per lei Maelle sarà sempre la sua bambina ma sta crescendo non è più così piccola, una ragazza dolcissima, bellissima. La sua passione sono i dolci, li prepara sempre per tutti i membri della sua famiglia. E a proposito di famiglia al compleanno di Antonella Clerici non poteva mancare la sua famiglia allargata, i figli di Vittorio Garrone e le persone a loro più care.

E’ stato davvero un compleanno speciale per la Clerici, dopo due anni di pandemia, dopo tanti momenti difficili superati. Oggi ha iniziato la puntata di E’ sempre mezzogiorno ringraziando ancora una volta tutti, stupita per tutto l’affetto che la circonda. Ha anche raccontato che ieri sera ha festeggiato e che per i suoi 50 plus ha ricevuto davvero tutto quello che desiderava. Non dirà più la sua età a chi glielo chiede, anche se non è difficile scoprire che il prossimo anno ne avrà 60. Un anno in più guadagnato, come le ha detto Carlo Conti facendole gli auguri più belli.