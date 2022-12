Carlo Conti riporta in tv Fabrizio Frizzi per Antonella Clerici: “Non riesco a dimenticare”

Impossibile non piangere. Carlo Conti commuove Antonella Clerici riportando in tv Fabrizio Frizzi per il suo compleanno

In tanti hanno registrato un messaggio per il compleanno di Antonella Clerici ma l’unico che si è collegato in diretta oggi con E’ sempre mezzogiorno è stato Carlo Conti. Con la sua presenza in un giorno speciale per Antonella Clerici non poteva mancare il ricordo di Fabrizio Frizzi ma Carlo Conti commuove davvero tutti fino alle lacrime ed è costretto ad interrompere le sue parole perché la Clerici è al limite del pianto. Gli auguri di buon compleanno alla persona a cui è più legato in tv. “Siamo sempre gli stessi con lo stesso spirito, io con qualche capello in me, ma tu sei bella uguale, perfetta uguale, simpatica uguale, bravissima uguale e quindi non cambia nulla”. Antonella Clerici però a lui può dirlo, è il suo fratellone: “Ma come si festeggiano i compleanni così, non è poi così bello invecchiare, no?” gli chiede.

Carlo Conti e gli auguri di compleanno ad Antonella Clerici

“Quando si invecchia così va bene, quando si guadagna un anno in più va benissimo” ed è questa la frase magica che entusiasma Antonella Clerici. Vorrebbero incontrarsi ma lo faranno negli studi Rai tra una trasmissione e l’altra, sono sempre così impegnati. “Staremo sempre insieme, come sempre” ed è in questo momento che Carlo Conti fa un altro regalo alla conduttrice, al pubblico.

“Mi piace ricordare un 6 dicembre del 2017, ti ho fatto una sorpresa, siamo entrati io e Fabrizio in studio e allora in questo modo il mio abbraccio è anche quello di Fabrizio che è sempre attaccato a noi” ed è impossibile trattenere le lacrime con quel ricordo e con le parole di Carlo.

Antonella Clerici ci prova ma è così emozionata: “Non riesco a dimenticare quel compleanno è stato il più bello che mi hai regalato con la tua generosità”. Raccontano insieme che quel 6 dicembre Carlo e Fabrizio stavano registrando una puntata dell’Eredità. Antonella Clerici fa fatica a trattenere le lacrime, si lascia andare per un attimo al dolore: “Poi è finito tutto… abbiamo sperato tutti…” interviene subito Conti, la ferma con un dolce “basta”, cambia argomento, il desiderio è quello di ricordare sempre Fabrizio Frizzi con un sorriso ripensando alle sue risate che ancora tutti abbiamo ben impresse.