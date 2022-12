Alessia Marcuzzi mostra le gambe storte: “Faccio una cosa che non ho mai fatto”

In un video Alessia Marcuzzi mostra le gambe storte che ha sempre nascosto anche indossando le minigonne, un messaggio importante

E’ un messaggio importante quello di Alessia Marcuzzi che in un video mostra le gambe storte. L’ha pubblicato sul suo profilo social, sono immagini registrate mentre Alessia Marcuzzi era sul palco con Katia Follesa e Claudia Gerini. L’intenzione della conduttrice è quella di dimostrare che anche un difetto può diventare un punto di forza. Non parla di bullismo vero perché la Marcuzzi ammette che anche se l’hanno sempre presa in giro per le sue gambe storte non ha mai sofferto davvero per quello che si sentiva dire. Di certo è un difetto che l’ha resa per lungo tempo insicura. Voleva indossare solo pantaloni o vestiti lunghi che le coprivano le gambe. Oggi per la prima volta Alessia Marcuzzi mostra il difetto che è evidente quando allinea le gambe. Confessa che in tv e nella vita di tutti i giorni anche se indossa le gonne corte si mette sempre in modo da nascondere il difetto.

Alessia Marcuzzi e il difetto delle gambe storte diventato un punto di forza

“Io ho parlato di un mio difetto su cui venivo presa in giro da ragazzina, tanto da non mettere mai le gonne. Non e’ stato proprio bullismo, perché non ne ho mai sofferto davvero tanto… era piu’ una presa in giro – commenta Alessia Marcuzzi mostrando il video – ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni. Proprio un paradosso pensando che adesso sono sempre in minigonna”.

Alessia prosegue con il suo messaggio: “Ma ancora adesso io le gambe non le unisco mai davanti alle persone, l’ho fatto per la prima volta proprio ieri – sul palco – E Il mio racconto di ieri sera, insieme a quelli di Katia Follesa e Claudia Gerini e’ stato solo un momento leggero per far capire a tante persone che sentono un disagio forte, di farlo diventare un punto di forza e fregarsene del giudizio degli altri”. La Marcuzzi non lo racconta solo, lo mostra davvero quel difetto: “Il nostro difetto e’ la nostra unicita’ e questo ci rende fuori dal comune”. E’ un modo importante per aiutarsi a vicenda, mostrare il difetto che ci rende unici e infatti ricorda che in una edizione del suo Grande Fratello vollero vestirla con tutti abiti corti di Chanel, per mostrare appunto quel punto di forza, la sua unicità.