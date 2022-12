Mara Venier al concerto di Venditti e De Gregori rapita dallo spettacolo e dai ricordi

Ricordi, musica ed emozioni per Mara Venier che mostra il concerto di ieri sera di Venditti e De Gregori

E’ instancabile Mara Venier, non si ferma un attimo e ieri sera era al concerto di Antonella Venditti e Francesco De Gregori. Rapita dallo spettacolo si è lasciata trasportare dai ricordi e dalle emozioni. Il selfie con De Gregori, il grazie ad Antonello Venditti per averla invitata, Mara Venier racconta delle tre ore di musica, di uno dei concerti più belli che abbia mai visto. Telefonino sempre tra le mani ed emozionata la conduttrice ha pubblicato tante storie per rendere partecipi tutti di quelle emozioni, di quella musica. La vigilia a casa per festeggiare con tutta la famiglia, ovviamente gran cenone a casa sua con i vestiti da elfo e i pigiami rossi natalizi. Ed è sempre Mara Venier che ha sistemato tutta la casa, pulito tutta la cucina, pronta per correre negli studi Rai per presentare la sua Domenica In. Santo Stefano come tutti con un altro pranzo ricco e poi ieri sera le emozioni vissute con le note.

Mara Venier al concerto di Venditti e De Gregori

“Stasera sono stata all’ auditorium al concerto Venditti & De Gregori….ragazzi un concerto fantastico tre ore di grande musica…emozioni …ricordi …uno dei concerti più belli che abbia mai visto….. grazie Antonello davvero per avermi invitata …grazie a Francesco De Gregori….vi amo” racconta Mara Venier ai suoi follower ringraziando i due artisti.

Tutti concordi nell’apprezzare i due grandi artisti ma i complimenti per la conduttrice sono sempre più numerosi. Il suo pubblico apprezza la sua semplicità, il suo modo di trasformare lo studio di Domenica In nel salotto di casa sua dove accoglie solo gli amici, le persone con cui si sente a suo agio.

Come trascorrerà Mara Venier il Capodanno? Immaginiamo sarà molto simile al natale appena festeggiato, con la famiglia, gli amici più cari e l’immancabile lavoro in tv.