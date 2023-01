Attrazione fatale: Edoardo va di nuovo nel letto di Antonella Fiordelisi, non sa resistere

Nella notte Edoardo va di nuovo nel letto di Antonella Fiordelisi: attrazione fatale

Chi è causa del suo mal pianga se stesso, verrebbe da dire…E’ un po’ quello che stanno pensando tutti i fan del Grande Fratello VIP 7 che cercano di capire come si evolverà la storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Ieri l’influencer ha messo un punto definitivo mentre Edoardo, in diretta con Signorini, ha fatto capire che basterebbe un cenno di Antonella, per cambiare strada, delle scuse, un pentimento. Ma la Fiordelisi, non sembra essere intenzionata ad ammettere di aver sbagliato. Edoardo, dal canto suo, è attratto in modo importante dalla Fiordelisi. E forse gli ormoni, sono difficili da tenere a bada. Quello che è successo ieri notte, è un po’ la dimostrazione che la Fiordelisi su un aspetto di questa storia ha ragione: Edoardo torna sempre da lei, quando tutti dormono, per titillare….Pomiciare è il termine che certamente rende meglio l’idea. Ieri, in alcuni blocchi pubblicitari, la Fiordelisi ha parlato di una ossessione che Edoardo avrebbe nei suoi confronti. E forse non sbaglia perchè il Donnamaria sembra ragionare troppo spesso con il pistolino, giusto per citare la Fiordelisi. E forse dovrebbe invece restare sulla sua posizione, perchè una coccola, non cambia la persona e non cambia tutto quello che è accaduto. Ieri sera invece, Edoardo ci è ricascato. Dopo la diretta si è infilato nel lettone di Antonella. Purtroppo non si è visto molto di quello che è successo, probabilmente usciranno a breve dei video sul sito ufficiale del GF VIp. Il gesto fatto dal vippone, conferma comunque quello che Antonella sta ribadendo da giorni e che ha anche detto nella diretta del Grande Fratello VIP il 2 gennaio 2023.

Edoardo ci ricasca e finisce nel letto di Antonella Fiordelisi

Edoardo non ha fatto una bellissima figura, visto tutto l’odio che aveva vomitato addosso alla sua ex. Ci si può chiarire, anzi si deve farlo, ma non sotto le coperte, non lontano da tutti, non quando ti puoi togliere il microfono. Questa storia è la storia di un amore tossico, che fa male a entrambi. Che non deve andare avanti e che qualcuno, dovrebbe descrivere per quello che è. Tossicità allo stato puro. E proprio per questo motivo, i due faranno presto pace, litigheranno di nuovo e andranno avanti per sempre così, coinvolgendo nella loro altalena letale, anche altre persone che forse preferirebbero starne fuori.