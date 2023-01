Le pesanti offese di Edoardo ad Antonella provocano la reazione del padre di lei: smette di seguirlo

Edoardo Donnamaria violentissimo contro Antonella: "Per me è vomito, vomito, uno scatarro, catarro e diarrea"

Come cambiano in pochi giorni gli equilibri nella casa del Grande Fratello VIP 7. Fino a poche settimane fa, il padre di Antonella Fiordelisi era già pronto a far preparare un contratto per vedere la ragazza al fianco di Edoardo anche a Forum una volta finito il GF e adesso invece, a Forum, ci potrebbe andare lui, ma contro il Donnamaria. Il padre di Antonella Fiordelisi ha smesso di seguire Edoardo sui social e bisogna ammettere che dopo tutto quello che è successo nelle ultime ore nella casa, la scelta è saggia. Questo dovrebbe far capire ai parenti che stanno fuori ( citofonare ai genitori di Pretelli) che è meglio non esporsi mai, nel bene o nel male, su quelle che sono le dinamiche della casa, perchè potresti ritrovarti la ragazza che odiavi all’altare con tuo figlio oppure pronto a far fuoco-metaforicamente parlando-contro la persona che pensavi fosse quella giusta per tua figlia.

Dopo le parole che Edoardo ha riservato ieri alla Fiordelisi, non ci si poteva aspettare cosa diversa. Anzi a questo punto, oltre al segui tolto su instagram, ci aspettiamo un ingresso di Stefano Fiordelisi nel famoso giardino. Un faccia a faccia ma questa volta, per il Donnamaria, potrebbero non esserci complimenti…

Nelle ultime ore Edoardo, di cose molto brutte contro Antonella ne ha dette parecchie. Complice l’alcol, complice la stanchezza dopo tre mesi e mezzo di reclusione, la situazione, è davvero sfuggita di mano. Nulla infatti può giustificare alcune cose che il Donnamaria ha detto nei confronti della donna che diceva di amare fino a due giorni fa.

Tutte le offese di Edoardo contro Antonella Fiordelisi

Deluso dalle provocazioni che Antonella ha fatto, avvicinandosi ad Andrea, ha commentato: “Quella si butta addosso ad Andrea e balla come un t***a, una pu**ana. […] Ci posso pure fare altro stasera, non è quello il punto, il problema è che io cambio idea su di lei giorno dopo giorno. […] Ora a vedere quell’imbecille che farà la pazza psicopatica. […] Non cadrò nuovamente per un c**o! […] Vederla che se li abbraccia, se li fa, sì anche con Andrea.”

E ancora: “ Il mio obiettivo adesso è proprio ‘prendetevela se v’arregge’. Una cosa che io cancellerei del mio 2022? Antonella! Nella vita mi auguro molto di meglio di lei. Non mi auguro certo sta me**a, sto schifo. Schifo mamma mia è schifo. Dio che schifo, meno male che hanno visto tutti lo schifo che fa. Per me è vomito, vomito, uno scatarro, catarro e diarrea.” Cose davvero molto brutte che un padre, non vorrebbe mai sentir dire della propria figlia. E forse le parole di Edoardo non faranno piacere neppure ai suoi di genitori. Mancare di rispetto a una donna, è sempre una cosa molto brutta.

Ieri sera il Donnamaria ha anche detto: “Io lo so com’è fatta lei, si consolerà molto presto. Lo so già come farà la conosco. Dopo il ballo tra lei e Andrea, sai che succedeva se stavano fuori da qui? Te lo dico io che succedeva ‘senti bella vieni, ti accompagno in macchina’, così succedeva”.