Federica Nargi il primo bikini del 2023, risponde su smagliature e cellulite

Federica Nargi alle Maldive indossa il primo bikini del 2023 e mostra cellulite e smagliature

Federica Nargi è alla Maldive con Alessandro Matri e le loro bambine, una famiglia meravigliosa, lei è di una bellezza che incanta. Davvero difficile notare che ha la cellulite e le smagliature ma indossando il primo bikini del 2023 c’è chi riesce a vederle. Immersa in un paradiso in cui tutti vorrebbero passeggiare in questo momento Federica Nargi sceglie di essere sincera, di non ritoccare le foto e mostrare ciò che tutte le donne vedono allo specchio. E’ in quel luogo meraviglioso tra mare e sole che Alessandro Matri e Federica Nargi hanno festeggiato il Capodanno, è fino a lì che arrivano per l’ex velina di Striscia la notizia i complimenti. Non sono mancate però le critiche, assurde come sempre, ma presenti sui social.

Federica Nargi umana con cellulite e smagliature

E’ davvero difficile notare quei difetti sulla pelle che non sono nemmeno più tali perché li abbiamo tutte e la Nargi lo conferma. A chi le ha chiesto in modo poco carino perché non mostra più le foto del suo lato b sui social ha risposto spiazzando tutti: “Non è più quello di una volta”. A chi nota e sottolinea che Federica ha le smagliature sulla coscia lei commenta: “Smagliature e cellulite perché sono umana anche io”. Un pieno di like per lei che abbiamo visto anche a Tale e Quale Show emozionata ma pronta a mettersi in gioco e a volere fare davvero tanto in tv.

Federica Nargi si mostra spesso al naturale, senza trucco o con la tuta in casa mentre si occupa delle bambine, sistema tutto o cucina. Questa volta una bella lezione dalla Maldive con un bikini bianco che incanta ma più di tutto incanta il suo volere essere sempre se stessa, il suo mostrare che cellulite e smagliature non sono difetti ma ce l’hanno tutte. Il corpo va di certo curato ma gli haters zittiamoli così, come fa lei.