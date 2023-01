Per Chiara Ferragni la nuova frecciatina di Selvaggia Lucarelli: “Non mi nascondo gli asciugamani sotto il maglione”

Selvaggia Lucarelli punge di nuovo Chiara Ferragni mentre porta via dall'albergo una crema

Selvaggia Lucarelli non resiste e ancora una volta punge Chiara Ferragni che chissà se questa volta risponderà alla sua frecciatina. Ricorderete di certo quando la Ferragni ammise che “rubava” qualche cosina dagli hotel, la biancheria, magari un asciugamano, un accappatoio. Dichiarazione che fece sorridere molti ma che Selvaggia Lucarelli evidenziò come una cosa terribile perché quelle cose che Chiara Ferragni o altri sono abituati a portate via gravano su una struttura, un albergo che poi deve contare i danni. Insomma, un cattivo esempio, una cosa che non va fatta mai, anche se paghi tantissimo per il soggiorno e l’hotel di lusso non ci perde ma resta un cattivo esempio per tutti. A Selvaggia Lucarelli non è mai andata già quella ammissione fatta con il sorriso e mentre si trova in viaggio in Nepal con Lorenzo Biagiarelli affonda di nuovo il colpo verso l’influencer.

Selvaggia Lucarelli cita di nuovo Chiara Ferragni

Forse sarà anche per il famoso pandoro pubblicizzato con tanto di solidarietà aggiunta dalla Ferragni che la Lucarelli non ha digerito ma ecco come ha fatto sorgere una nuova o vecchia polemica.

Selvaggia porta via da uno degli hotel scelti per il suo viaggio in Nepal una crema: “Mi porto via (pagando perché mica so’ la Ferragni che mi nascondo gli asciugamani sotto il maglione) la crema della spa che si chiama Pancha Kosha, roba per cui ho riso mezz’ora senza essere compresa” ovviamente è la prima parte del suo commento che è contro Chiara Ferragni.

Insomma, la guerra continua ma forse questa volta non c’era tutta questa grande necessità di tirare fuori una vecchia storia ma tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni la ruggine è antica e difficile da eliminare. Chissà come sarà questa crema che tanto è piaciuta alla Lucarelli, forse più per “Pancha e Kosha” che per altro.