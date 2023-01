Marica Pellegrinelli delusa dal 2022, è in vacanza ma spiega tutto

Marica Pellegrinelli non fa un bilancio positivo del 2022, delusa spiega tutto

Marica Pellegrinelli, l’ex moglie di Eros Ramazzotti, è in vacanza in un meraviglioso angolo di paradiso con il suo compagno, William Djoko, è la loro prima vacanza insieme di questo 2023. La splendida modella si ferma un attimo, ha tempo per riflettere e pensa al suo rientro, al ritorno a casa. Di bilanci positivi ne ha letti e ascoltati tanti in questi giorni di auguri e buoni propositi ma lei esce fuori dal coro. Marica Pellegrinelli racconta la sua delusione, il 2022 non le è piaciuto, non le lascia un bel ricordo e spiega i suoi motivi, perché spera che qualcosa cambi.

Marica Pellegrinelli in vacanza con William Djoko

“Domenica 8 gennaio, penso alla frenesia del rientro alla vita europea, chissà chi sia davvero più fortunato. In tutti i bilanci positivi (ben vengano ) vorrei avere una voce un po’ fuori dal coro dove ammetto che il 2022 è stato per me una delusione su molti fronti”. Il suo discorso è ben più profondo di molti altri, non è personale ma le fa male ugualmente.

“Una delusione su molto fronti: civili, diritti umanitari pestati, tanta ipocrisia, crisi climatica, .. ho visto le persone scoordinate e spaesate da questa improvvisa vita esigente che ci era stata negata nel 2020, me compresa – ecco cosa augura a tutti – Auguro conforto, motivazione, energia per stendersi e cambiare vita, lavoro, affetti ..per essere finalmente felici- vi ammiro, forza! Buona Domenica”.

Per il resto Marica Pellegrinelli è felice, dopo gli anni felici con Eros Ramazzotti, adesso è innamorata di nuovo. Da tempo la coppia mostra le foto della loro complicità, da tempo anche Eros ha approvato il loro legame, felice anche lui che la madre dei suoi figli più piccoli sia serena accanto al famoso dj.