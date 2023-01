Chiara Ferragni annuncia che sarà meno presente sui social

Un annuncio che Chiara Ferragni ha fatto prima che le arrivassero domande e chissà quali pettegolezzi

Chiara Ferragni annuncia che si allontana un po’ dai social, avvisa i follower che vedranno meno storie ma che non devono preoccuparsi. Il motivo per cui l’imprenditrice digitale annuncia che questo mese è pronta a diminuire i suoi contenuti lo spiega in poche parole a chi la segue da sempre. E’ una piccola pausa necessaria per Chiara Ferragni, non potrà sostenere lo stesso ritmo che ha mantenuto fino ad oggi. Chiara Ferragni forse è incinta del terzo figlio, è Fedez che ha lasciato intendere che c’è una cosa che devono dire ma che non la diranno fino a dopo Sanremo. In attesa che la coppia sveli la sorpresa è il festival di Sanremo che toglierà Chiara Ferragni dai suoi follower.

Chiara Ferragni impegnata con Sanremo

Non nasconde di avere paura, non è una showgirl, non è una conduttrice, quello sul palco non è il suo mondo ma questa volta ha accettato l’invito di Amadeus e sarà con lui al teatro Ariston.

“Questi giorni saranno incasinatissimi perché stiamo lavorando a mille progetti, tra cui anche il festival di Sanremo – si scusa la Ferragni – aiuto, quindi magari sarò un pochino meno su Instagram, cercherò di tenervi aggiornati però sarà un mese super intenso e non vedo l’ora”. E’ questo il motivo per cui Chiara Ferragni sarà distante dai suoi follower. Non c’è altro. Lei è emozionatissima ma al tempo stesso è terrorizzata. Oggi il pranzo a Milano con Giovanna Civitillo, un altro incontro tra la prossima protagonista di Sanremo e la moglie di Amadeus per definire il lavoro che faranno.

C’è un altro programma televisivo che ha attirato l’attenzione di Chiara Ferragni, C’è posta per te. Sono passati tre giorni dalla prima puntata ma non si placano le critiche sulla storia di Valentina e Stefano mostrata sabato scorso. La Ferragni ha definito lui “un uomo tossico” e adesso anche la madre, Marina Di Guardo dice la sua condividendo: “C’è posta per te, come la tv normalizza la violenza” e aggiungendo: “Allucinante! E poi ci chiediamo il motivo di tanta violenza continua contro le donne”.