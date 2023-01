Gerry Scotti è diventato nonno bis: come si chiama il nipotino?

Gerry Scotti adesso è nonno due volte. Come si chiama il nipotino del conduttore?

E’ Gerry Scotti ad annunciare la seconda notizia più bella della sua vita, la nascita del secondo nipotino. Secondo figlio per Edoardo Scotti e Ginevra Piola, così il conduttore è diventato nonno bis, nonno per la seconda volta dopo la nascita della dolcissima Virginia nata nel dicembre del 2020. Tra le storie di Instagram l’annuncio tenerissimo di Gerry Scotti che più volte ha ammesso che la sua vera debolezza è la famiglia, il figlio Edoardo, la piccola Ginevra, da due giorni anche il piccolo di casa. Il secondo figlio di Edoardo Scotti e Ginevra Piola è nato il 10 gennaio 2023, alle 18:10 ma la notizia è arrivata il giorno successivo. In quel momento, il momento del parto, Gerry Scotti stava lavorando, impegnato con le prove de Lo show dei record.

Come si chiama il nipote di Gerry Scotti

Dopo Ginevra qual è il nome scelto dal figlio e dalla nuora di Scotti per il secondo figlio? Si chiama Pietro e orgoglioso è Gerry ad annunciarlo. “In questo momento, mentre stiamo registrando le prove de Lo show dei Record, è nato mio nipote Pietro”.

Edoardo è figlio unico e quando è nata la prima figlia, Virginia, il nome scelto è stato un omaggio al conduttore, Gerry Scotti in realtà si chiama Virginio, questo il suo nome all’anagrafe. Una scelta per cui lui non aveva spinto ma al Corriere della Sera confidò: “Doveva piacere anche a mia nuora e lei e mio figlio sono stati misteriosi fino alla fine, anche se una foto della cameretta ha svelato un mobiletto con il suo nome. Mi hanno fatto davvero un grosso regalo”. Adesso i nipoti sono due e se prima era una gran gioia adesso Gerry Scotti ha un altro meraviglioso motivo per essere felice e grato alla vita. Davvero un gran regalo di Natale.