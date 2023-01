Michelle Hunziker non ha paura di invecchiare: “Cerchiamo di vivere bene”

Michelle Hunziker parla della paura di invecchiare, lei non ce l'ha, non la vede la vecchiaia

Michelle Hunziker spiega ai suoi follower cosa pensa della paura di invecchiare, quella che hanno molti, soprattutto molte donne. Lei non ce l’ha, è una cosa che non comprende e spiega il suo punto di vista. Michelle Hunziker sta per diventare nonna giovanissima, 46 anni e non solo sembra una giovanissima donna ma non ha ansia per il tempo che passa. “Voi andate in ansia con il passare degli anni, cioè quando fate gli anni andate in crisi?”. Ovviamente Michelle Hunziker parla di chi ha compiuto almeno 30 anni, perché pensarci prima sarebbe davvero assurdo, si è troppo giovani. Racconta che tanti suoi amici quando ha compiuto 40 anni le hanno detto e ripetuto che sarebbe cambiato tutto, che a 40 anni si inizia a non recuperare più, si va in crisi, la vita cambia, poi i problemi di vista e il resto.

Michelle Hunziker: “Cambia la visione del tempo”

“Io ragazzi non riesco a viverla così perché sono troppo entusiasta della vita e non ho tempo di soffermarmi sul tempo che passa. Non è il tempo che passa ma sono le cose che cambiano, cambia la visione del tempo che passa – sui social ha aggiunto – Io non mi sento invecchiata, mi sento cambiata, mi sento più matura, più saggia, sperando che sia così con tutte le esperienze di vita. Si acquistano un sacco di consapevolezze ed è una roba meravigliosa e bisogna solo chiedere a tutti i santi dell’universo o a quello che c’è di mantenere la salute perché è la cosa più importante”.

Per Michelle Hunziker, ma dovrebbe essere così per tutti, cambia la visione che si ha della vita. “Cerchiamo di vivere bene e non pensare che si invecchia, questo voglio condividere con voi” ma c’è anche un messaggio relativo al suo marchio, ai prodotti Goovi. “Basta dire prodotti anti age perché andare avanti con l’età è l’unica maniera per non morire. Quindi, no anti age ma pro age con prodotti che accompagnano il tempo che passa inesorabilmente con gioia”.