Quante emozioni per Antonella Clerici: è nato il piccolo Leo e a casa sua si festeggia

Antonella Clerici è felice, festeggia la nascita del piccolo Leo. Nella sua casa nel bosco innevata oggi è gran festa

Antonella Clerici oggi resta a casa, ad Arquata Scrivia nevica ma è per i funerali di Gina Lollobrigida che E’ sempre mezzogiorno non va in onda. Antonella Clerici ne approfitta per festeggiare, ha più di un motivo per farlo, innanzitutto festeggia la nascita del piccolo Leo. La conduttrice Rai sul suo profilo social pubblica una foto dolcissima di Tania Poggi che stringe sul suo petto suo figlio appena nato. “Benvenuto al mondo Leo” scrive Antonella Clerici aggiungendo un cuore rosso e tutto l’affetto possibile per il bebè appena venuto al mondo e per i suoi genitori, entrambi molto cari a lei e al suo compagno, Vittorio Garrone. E’ sempre un’emozione immensa la nascita di un bambino e Antonella Clerici in passato ha sempre sottolineato quanto fosse importante per lei diventare mamma, desiderio realizzato con la nascita della sua Maelle, sogno che è Antonella è sicura è un dono di sua madre dal cielo.

Antonella Clerici mostra la casa nel bosco ricoperta di neve

La Clerici mostra spesso un po’ della sua vita privata, ne parla in diretta nel suo programma del mezzogiorno o pubblica le storie che svelano le sue emozioni. Oggi è un giorno speciale, la nascita di un bambino che è legato alla sua famiglia.

In più è arrivata la neve, casa Biasini ad Arquata Scrivia è imbiancata, ricoperta di neve. Antonella Clerici ogni volta con la gioia di una bimba corre fuori e scatta foto, gira i video che poi adora mostrare a tutti. Ogni volta che nevica si emoziona e rende partecipe chi la segue sui social, gli amici a cui invia le immagini.

Adora il freddo, non a casa la sua vacanza ideale è sulla neve e sciare è l’unico sport che adora davvero praticare. Oggi per la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è davvero un giorno speciale, un giorno da festeggiare nel dolce calore della sua casa nel bosco con la sua bellissima famiglia allargata. Nella sua casa nel bosco che ha un nome davvero speciale, si chiama Biasini ma questo non è un compagno, significa “bacini” ed è un nome pieno d’amore, l’affetto che si trova in una casa speciale con una famiglia speciale.