Il sabato sera perfetto di Michelle Hunziker è nella sua casa

Michelle Hunziker torna a casa, è sabato sera, mostra la sua serata perfetta

Prima il pranzo a casa di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e poi Michelle Hunziker non manca l’appuntamento con il suo allenamento, con la disciplina che Eros Ramazzotti gli ha fatto scoprire. Michelle Hunziker torna a casa sua, è sabato sera e ai suoi follower mostra come sarà la sua serata. Indossa ancora l’abbigliamento sportivo ed è del tutto soddisfatta. Michelle Hunziker di recente ha ristrutturato casa, ha scelto nuovi colori, quelli che le danno energia ma anche tanta serenità. Ha sempre detto che una casa accogliente, ordinata, con i colori giusti e il profumo giusto rende sereni, fa affrontare la vita in modo diverso. Ed ecco che mostra a tutti il suo ingresso in casa, gli angoli che adora, quelli che mostra sempre.

Michelle Hunziker sabato sera a casa

“Che bello rientrare in casa con la musica bella, gli olii essenziali, il sabato con i fiocchi, relax e relax” in sottofondo un vecchio brano di Vasco Rossi e Michelle Hunziker canticchia. Mostra la lampada che sprigiona il profumo che la rilassa, tutto è perfetto e sembra sia anche da sola. Le piace quel momento di solitudine, le piace tornare a casa e riposare dopo una settimana intensa.

Forse in casa non ci sono nemmeno le bambine, le piccole Sole e Celeste, forse sono con il papà. Il gossip continua a ripetere che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono di nuovo coppia, che ci stanno riprovando ma fanno di tutto per fare capire il contrario. Forse non è così, la conduttrice e showgirl ha più volte detto che sono ex, che stanno cercando un equilibrio, per poi aggiungere che toglie il vecchio in tutti in sensi ma senza dire molto di più.

E’ serena, ha scelto di volersi bene in fondo, di pensare un po’ di più a se stessa, non per egoismo ma per amore. Si sta preparando a diventare nonna, una giovanissima e meravigliosa nonna, pronta ad aiutare ancora una volta sua figlia Aury, felice di potere avere tra le braccia il maschietto che ha tanto desiderato dopo tre bellissime figlie femmine. Intanto, ieri il suo sabato sera era perfetto, chissà i prossimi, ancora più belli, magari.