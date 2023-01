Belen Rodriguez: criticano le sue gambe e risponde mamma Veronica

Le critiche sulle gambe di Belen e la risposta della madre, Veronica Cozzani

Fan preoccupati per Belen Rodriguez o criticoni che come sempre non mancano? Come sempre non mancano i commenti negativi sui social e Belen ancora una volta si becca i commenti sulla sua magrezza. Hanno preso di mira le sue gambe ma questa volta risponde la sua mamma, Veronica Cozzani. La madre di Belen, Cecilia e Jeremias riesce ad essere quasi sempre presente sui social per rispondere a chi critica uno dei suoi figli ma anche a chi fa dei complimenti originali o molto semplici. Più difficile che la risposta alle critiche arrivi da Belen, soprattutto se riguardano l’aspetto estetico. C’è chi sostiene che Belen Rodriguez pur essendo sempre bellissima e sensuale è troppo magra, le sua gambe sono troppo esili. C’è chi le consiglia di mangiare un po’ di pasta, di mangiare un po’ di più e di smettere di seguire la dieta rigida di sempre.

Veronica Cozzani risponde a chi dice alla sua Belen di mangiare

Agli occhi di molti le gambe di Belen appaiono troppo magre: “Belen mangia la pasa, ti prego! Sei bellissima ma quelle gambe secche no! Da buona latina metti un po’ di forme” commenti negativi che si nascondono dietro cattiverie gratuite. Dopo una serie di messaggi negativi, di commenti che dispiacciono non solo a Belen o a chi legge e pensa che se criticano lei non c’è speranza per nessuna; risponde la madre.

Veronica Cozzani è stufa di leggere le critiche sulla sua Belen, in realtà ha sempre risposto appena ha potuto ed eccola scrivere che sua figlia è così di costituzione e non è magra perché non mangia. Nessuna dieta rigidissima ma di certo la showgirl argentina fa molta attenzione a ciò che mangia, è ovvio; si allena e non si fa mancare cibi gustosi, anche se non lo fa tutti i giorni, ma questo non deve farlo nessuno.

Belen ha già svelato che uno dei suoi segreti di bellezza sono i massaggi; oggi adora anche fare pilates. “Lei è così! E per quello che è così bella! Ha le gambe di una ragazza!” è la risposta di Veronica Cozzani ma non ci sarebbe davvero bisogno, soprattutto non c’è bisogno di certi commenti, nessuno li ha chiesti.