Ilary Blasi, un altro ritocco alle sopracciglia e di corsa a casa dai suoi amori

Prima mostra il ritocco alle sopracciglia e poi Ilary Blasi va di corsa a casa dai suoi amori

Ilary Blasi è sempre molto attenta all’estetica, le sopracciglia sono sempre perfette e dopo i vari fine settimana in vacanza tra sole e neve oggi si è sottoposta ad un nuovo ritocco. Un nuovo ritocco alle sopracciglia e ancora una volta Ilary Blasi ha mostrato tutto sul suo profilo social. Tra le storie di Instagram alcuni degli attrezzi che l’esperta ha usato per rendere ancora più precise e perfette le sopracciglia di Ilary Blasi. Uno sguardo più aperto, gli occhi che appaiono più sollevati grazie alle nuove tecniche e alla bravura della professionista. Ilary Blasi non teme le critiche di chi le fa notare che ha trasformato troppo il suo viso, non di certo con le sopracciglia ma magari con varie punturine.

Ilary Blasi make up perfetto

Ilary Blasi non trascura nulla, sempre così attenta e il make up è sempre perfetto. Sembra abbia anche preso un po’ di peso rispetto al passato, segno che sta bene, che è serena, che i dispiaceri fanno parte del passato. Era davvero dimagrita tantissimo mentre tutti parlavano della crisi tra lei e Francesco Totti, poi della separazione e della nuova compagna che aveva rubato il cuore al suo calciatore.

La conduttrice de L’Isola dei famosi sembra avere voltato davvero pagina, anche lei innamorata. Lo sanno tutti che da un po’ di mesi frequenta Bastian Muller ma nell’ultimo fine settimana erano insieme a Roma, forse anche insieme a casa di Ilary, nella villa all’Eur. Ci sono state le presentazioni in famiglia, momenti importanti, scelte importanti, grandi passi verso una nuova vita, una nuova felicità.

Dopo il ritocco alle sopracciglia Ilary torna a casa, dal giardino della sua enorme villa scatta le foto dell’amore. In giardino ci sono i suoi adorati animali, uno dei gatti senza pelo e il meraviglioso labrador nero. Un po’ alla volta tutto si sta risolvendo anche se la Blasi non ha mai voluto mostrare momenti tristi o fragili, ha sempre fatto in modo di apparire sicura e mai addolorata per un matrimonio finito dopo tanti anni e tre figli. Adesso c’è un’altra favola da scrivere.