Aurora Ramazzotti in ospedale per il parto anticipato? Lo svela Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti allarma i fan: è in ospedale per il part anticipato? Svela tutto Michelle Hunziker: manca pochissimo

Qualche giorno fa Aurora Ramazzotti ha confidato di iniziare a sentire forte la fatica della gravidanza, di non stare benissimo, di avere bisogno di maggiore riposo. Poche ore fa ha pubblicato su Instagram una storia che ha fatto allarmare i fan che hanno pensato subito al parto anticipato per Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è in ospedale per il parto, un parto in anticipo? Aury si è mostrata in auto di fretta, un po’ confusa con il cellulare mostrando a tutti come si era vestita. “Non lo so cosa mi sono messa” ha commentato Aurora Ramazzotti lasciando intendere che si è vestita in tutta fretta, che ormai non le va più niente, che aveva freddo e fretta, che non ha capito cosa ha indossato ma l’importante è che fosse ben coperta. Una storia senza altre spiegazioni ma in molti hanno pensato fosse arrivato già il momento del parto, della nascita del figlio. Goffredo Cerza era appena tornato a casa dopo avere sciato ma è stata Michelle Hunziker poco dopo a svelare tutto.

Aurora Ramazzotti parto in anticipo?

La data del parto per Aurora Ramazzotti non c’è, è però compresa tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Il nipotino di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nascerà in primavera. Adesso è davvero troppo presto, non siamo nemmeno a metà febbraio.

E’ la futura nonna a mostrare sul suo profilo social dove si trova adesso sua figlia. Aurora Ramazzotti è con lei, fa parte del suo team di lavoro, stanno preparando insieme le puntate di Michelle Impossibile, la seconda edizione. Già nella prima sua figlia è stata tra gli ospiti, tra i protagonisti dello show, non poteva di certo mancare adesso che sta per realizzare uno dei sogni più grandi della Hunziker. Tra le storie di Michelle si vede Aurora che si confronta con gli altri collaboratori in ufficio, c’è in corso una riunione, una delle tante, Aurora è indaffarata, presa dalla conversazione e dal mostrare cosa ha pensato per lo show che andrà in onda dal 22 febbraio. Manca pochissimo ma per Michelle Impossible, non per il parto.