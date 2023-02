Francesco Arca: “Non rinnego i miei inizi come tronista” ma adesso è Alessandro Scudieri, finalmente

Francesco Arca finalmente protagonista di una fiction ma 15 anni fa ha iniziato come tronista

Dopo 15 anni Francesco Arca ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista. Dal 19 febbraio su Rai 1 sarà nel ruolo del vicequestore Alessandro Scudieri nella fiction Resta con me. Abbiamo visto Francesco Arca anche al festival di Sanremo 2023 per promuovere il suo ultimo lavoro, il più importante, quello arrivato dopo avere superato il pregiudizio che avevano molti. Francesco Arca è un ex protagonista di Uomini e Donne, ha iniziato a fare televisione nel 2008 e a 43 anni c’è quello che considera il suo punto d’arrivo. Ha dovuto lavorare sodo per arrivare da tronista al sogno di attore realizzato ma anche apprezzato. Non si è mai risparmiato, lo confida al settimanale Gente, non rinnega nulla del passato, Uomini e Donne è stato il suo inizio ma aveva 24 anni e oggi c’è il suo punto d’arrivo, il primo.

Francesco Arca protagonista in Resta con me

“E’ un grande punto d’arrivo in cui non mi sono mai risparmiato” ha spiegato a Gente. “Non rinnego i miei inizi come tronista a Uomini e Donne, avevo 24 anni, è stato un modo come un altro per farsi strada. Ma ho dovuto impegnarmi più degli altri per liberarmi dal pregiudizio, soprattutto con me stesso” sì, aggiunge che l’ha dovuto fare soprattutto con se stesso.

Arca ha iniziato a capire che qualcosa stava cambiando nel 2014 quando Ferzan Ozpetek lo volle nel film Allacciate le cinture. E’ un periodo d’oro per Francesco Arca che può contare prima di tutto sulla sua famiglia, l’amore di Irene Capuano, e dei loro due figli, Brando Maria che ha 4 anni, Maria Sole che ne ha 7.

Ammette: “Irene è sempre stata al mio fianco, sostenendomi con la sua presenza, accettando anche i miei momenti di impulsività. Da quando sono nati i bambini, però, ho imparato a prendermi tempo solo per loro, per la famiglia. A fermarmi. Non riesco a lavorare a più di due cose contemporaneamente, come fanno altri miei colleghi”.

Ieri l’emozione della conferenza stampa, la presentazione della fiction che vedremo in onda domenica su Rai 1, Resta con me: “Un progetto che sento vicino al cuore, soprattutto per le straordinarie persone con le quali ho avuto il privilegio di lavorare! Ci vediamo domenica”.