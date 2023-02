Ginevra Lamborghini shock: costretta a interrompere la Fashion Week dopo le minacce di morte

Minacce di morte per Ginevra Lamborghini dopo quello che ha detto a Casa chi: ecco che cosa sta succedendo

Questo Grande Fratello VIP 7 non sta facendo male solo a molti dei concorrenti che sono dentro la casa e hanno perso il senso della realtà ma anche ai fan che restano fuori e che creano delle situazioni parecchio spiacevoli. Per la seconda volta Ginevra Lamborghini ha ricevuto delle minacce di morte. Era accaduto anche nelle prime settimane di messa in onda del reality e succede di nuovo. La prima volta la Lamborghini era stata presa di mira per quello che era successo con Marco Bellavia, questa volta invece, le minacce, come racconta lei stessa da instagram, sono arrivate in seguito a quello che ha detto su Edoardo Tavassi in un suo intervento per il programma web, Casa Chi. E’ stata la stessa Ginevra a raccontare come stanno andando le cose. E dal suo profilo ha spiegato: “Ragazzi devo interrompere un attimo la mia fantastica esperienza alla Fashion Week per dire una cosa importante. A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato su alcuni giocatori all’interno della Casa, ho dato un mio parere opinabile.” “Ho dato solo un mio parere e mi ritrovo qui minacce di morte e offese di ogni tipo” ha detto la sorella di Elettra Lamborghini. “Ne sto ricevendo tante ma ve ne riporto una che già basta per rendere l’idea” ha continuato l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 7 ricordando che lei non ha giudicato le persone ma i concorrenti del reality. La ragazza mostra quindi una delle minacce ricevute e invita tutti a darsi una calmata, ricordando che si sta parlando di un gioco non di una guerra.

La frase incriminata di Ginevra Lamborghini

Ma qual era stata la frase di Ginevra che tanto ha fatto infuriare alcuni fa? Pare che siano state le parole dette su Tavassi e una richiesta che il fratello di Guendalina le avrebbe fatto. In particolare a Casa Chi la Lamborghini aveva dichiarato: “Tavassi… lui è un boss, non un leader. È un gran stratega, la prima cosa che mi ha chiesto appena entrata? Mi ha chiesto ‘Ma fuori funziona la coppia tra me e Micol?’. È molto furbo, quando vuole essere cattivo lo è anche troppo”.