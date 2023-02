Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker passeggiano con la famiglia allargata ed è già primavera

Passeggiata col pancione e famiglia allargata per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Dopo averle viste insieme in tv Michelle Hunziker e Arora Ramazzotti eccole bellissime tra le pagine della rivistaGgente. Foto esclusive scattate a Milano mentre Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker passeggiano con parte della loro famiglia allargata. Sono da sempre così complici madre e figlia ma oggi lo sono ancora di più perché Aurora è in dolce attesa, manca poco più di un mese al parto e Michelle Hunziker non vede l’ora di diventare nonna. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventerà mamma in primavera ma a spasso per le strade di Milano sembra che per loro la dolce stagione sia già arrivata. Aury partorirà in Svizzera nella stessa clinica dove è nata lei e dove è nata mamma Michelle ma queste ultime settimane sono quelle perfette per coccolare la mammina in dolce attesa.

Passeggiate e coccole per Aurora Ramazzotti con la sua famiglia allargata

Aurora è stata figlia unica per lungo tempo poi la sua famiglia è diventata molto allargata. La passeggiata in centro a Milano è con mamma Michelle, con le sorelle Sole e Celeste, nate dal legame tra la Hunziker e Tomaso Trussardi. Ci sono anche la tata delle piccole e i due cagnolini della conduttrice. Manca una gran parte della famiglia allargata ma sarà davvero complicato vederli tutti insieme. Magari un girono accadrà davvero di vedere con il gruppetto non solo Eros Ramazzotti ma anche Marica Pellegrinelli e i loro due bambini, e soprattutto Tomaso Trussardi.

Intanto, Aurora si gode tutto di questo momento così speciale, lei la sua famiglia allargata se la tiene ben stretta perché adora sia le sorelline Sole e Celeste che i fratelli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Ha un ottimo rapporto con Marica anche se inevitabilmente si sarà un po’ raffreddato. Mentre sembra che con Trussardi non sia tutto così perfetto, almeno così riferisce il gossip.

Scommettiamo che quando nascerà il piccolo Cerza tutto diventerà ancora più dolce e speciale e magari sarà quella l’occasione di vedere davvero tutta la famiglia allargata insieme per festeggiare l’evento.

Sole e Celeste intanto non vedono l’ora di diventare delle piccole zie; entrambe hanno già visitato la clinica in Svizzera dove nascerà il loro nipotino.

Michelle Hunziker sarà nonna a 46 anni, il suo sogno si sta realizzando, non vedeva l’ora di avere un maschietto in famiglia e di avere tra le braccia il figlio di Aurora. Con Eros è tutto perfetto, li legame un amore speciale. Li abbiamo visti tutti e tre insieme a Michelle Impossible, magari l’anno prossimo per la terza stagione dello show vedremo anche il piccolino in studio.