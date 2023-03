Vera Gemma: “Per i miei genitori era proibito ingrassare, mia madre ci voleva perfette”

In Vera, il docufilm, Vera Gemma svela tutto sui genitori: non poteva ingrassare, doveva essere perfetta e quindi anche rifatta

Vera Gemma alla presentazione di Vera – il docufilm sulla sua vita in uscita nelle sale il 23 marzo e che è stato premiato all’ultimo Festival di Venezia, per regia miglior attrice – ha raccontato momenti difficili della sua vita, legati alla sua famiglia. I tanti complessi legati alla bellezza che ha sempre condizionato la sua vita. Vera Gemma spiega che il problema non era solo il confronto con la bellezza di suo padre, cosa che l’ha sempre fatta soffrire, ma soprattutto che nella sua famiglia era proibito ingrassare. Figlia dell’attore Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti, l’attrice ha raccontato: “Per i miei genitori era proibito ingrassare, la loro era una vera e propria ossessione, meglio allora diventare dipendenti dell’eroina”.

Vera Gemma non poteva ingrassare e si è dovuta rifare il naso

“Per la prima volta in questo film mi sono messa completamente a nudo, senza nessun pudore e non avendo paura di far vedere che mi metto l’extension e che mi sono rifatta”.

Si sente libera da se stessa, dalle sue ossessioni, la bellezza, la magrezza, il confronto con un padre inarrivabile. E’ tutto così terribile ed ecco da dove derivano i suoi problemi nell’accettarsi.

Del film dice: “Sono io con le mie fragilità, le mie debolezze, la mia forza, con quel senso di inadeguatezza che ha sempre contraddistinto la mia vita. La bellezza di mio padre mi faceva stare male. Me lo rinfacciavano sempre ai provini. Non mi sono mai sentita all’altezza. La bellezza ha sempre condizionato la mia vita”.

Ma anche sua madre non ha fatto molto per aiutarla, anzi: “Mia madre voleva me e mia sorella perfette, atletiche e magre… ci fece perfino rifare il naso. Forse mi avrebbero dovuto incoraggiare a essere più me stessa. Nostra madre amava vestirci sempre uguali. Con mia sorella avevamo pochi mesi di differenza, eravamo piccole e felici”.

E conclude: “Avevo fame come tutti gli altri, ma non mi sono mai lamentata, ho perso 12 chili. Continuavo a ripetermi che ero comunque una persona privilegiata”. Vera Gemma ne ha parlato più ma mai in modo così forte, profondo fino a sentirsi libera da se stessa.