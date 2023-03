Mara Venier stasera da Loretta Goggi ma prima risponde a chi non ne può più

Mara Venier risponde a chi trova che sia troppo presente in tv

Con un bel primo piano Mara Venier ha avvisato tutti che stasera sarà ospite di Loretta Goggi, ovviamente in prima serata su Rai 1. Felice di continuare il suo lavoro, con così tanta energia da non accontentarsi solo di Domenica In. La vediamo infatti sempre in giro per lavoro o per una vacanza con la famiglia. Mara Venier non si ferma mai e quando oggi ha annunciato che sarà a Benedetta Primavera in moltissimi hanno commentato. “Buongiorno a tutti, ci vediamo stasera da Loretta. Avrei voluto mettere Maledetta primavera ma non ci sono più le canzoni italiane su Instagram” e dai vip alla gente comune in tantissimi hanno confermato che questa sera la seguiranno, qualcuno ha manifestato un certo disappunto. “Pure???” è il commento a cui Mara Venier ha immediatamente risposto.

“Pure ??? si pure da Loretta ……e poi pure domenica in….e mi hanno pure dato due puntate in più …si finisce 11 giugno a Napoli ….e faccio pure la testimonial di Poste Italiane per l’energia …e pure la testimonial di Luisa Viola …e mi faccio PURE I CA*…MIEI. Ciao tesorino” impossibile non ridere alla risposta di Mara Venier e infatti anche chi aveva commentato in modo negativo non ha potuto che ridere con lei.

Appalusi per Mara Venier anche con la sua risposta. Ancora una volta conferma che ha ancora molto lavoro da fare in Rai e non solo e che non ha alcuna intenzione di lasciare il suo programma della domenica. Da qualche anno è rinata e ha sofferto per tornare al suo posto, sa che Domenica In e tutto ciò che la circonda e la fa viaggiare e incontrare gli amici a cui tiene è vita.

Sì, Mara Venier la vediamo ovunque e lei stessa si meraviglia quando si imbatte nelle pubblicità in giro per le città.

C’è chi parla di invidia difendendo la conduttrice e chi davvero non ne può più di vederla in tv ma gli ascolti continuano a premiarla. Stasera sarà di aiuto anche a Loretta Goggi?