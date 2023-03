Nicola Carraro è tornato a casa e Mara Venier svela cosa ha cucinato e chi c’era a cena dopo Domenica In

Chi c'era a cena a casa di Mara Venier dopo Domenica In e cosa ha cucinato?

E’ incredibile Mara Venier: presenta Domenica In e poi corre a casa, è tornato suo marito e lei prepara la cena non solo per Nicola Carraro ma anche per i suoi ospiti. Mara Venier svela tutto sui social, tra le storie di Instagram pubblica la sua bella serata dopo la puntata. Ha un’energia incredibile, riesce a passare dagli studi televisivi alla cucina di casa, da Rai 1 alla cena della domenica sera. Prepara tutto lei come sempre, adora cucinare ma Mara Venier adora anche avere la casa piena di amici, vecchi e nuovi. Nicola Carraro è appena tornato da Santo Domingo, si vedono poco, lei deve restare a Roma, lui passerà ogni giorno dell’anno in quel paradiso dove ha una villa con piscina, giardino a un passo dalla spiaggia, dove c’è quasi sempre bel tempo. Torna a casa e sua moglie non fa mancare ospiti, amici e allegria, pronta ad organizzare altre cene e altri viaggi.

Gli ospiti e la cena di Mara Venier dopo Domenica In

Nel suo recente viaggio a New York Mara Venier ha conosciuto le ragazze de “Il mio viaggio a New York”. E’ nata subito una bella amicizia e ieri sera dopo Domenica In erano loro ospiti a casa della conduttrice, a cena da lei.

Cosa ha cucinato questa volta la Venier? I suoi menù sono sempre un po’ simili, ha dei piatti forti e si base su quelli, i più golosi. Ieri sera per cena ha preparato lasagna, parmigiana di melanzane, stuzzichini vari e come sempre fa portare via gli avanzi ai suoi ospiti. Tutti felici per la bella serata a casa di Mara Venier e lei promette di tornare presto a New York. Nicola non dice molto, Mara sa già che non andrà con lei, che non ama molto viaggiare se non per tornare a Santo Domingo, magari a Milano dai suoi figli.

Ieri per la conduttrice di Domenica è stata davvero una giornata speciale piena di emozioni. Ha avuto in studio ad inizio puntata Rosanna e Lino Banfi, sono legati da sempre e nel dolore per la morte di Lucia l’attore non poteva che scegliere lei per la sua prima intervista. Ha avuto ospiti anche il cast di Mare Fuori, ha così reso felice suo nipote Giulio che per la prima volta le ha chiesto di andare in studio da lei per incontrare tutti i protagonisti della famosa serie. Alessandro Siani, LDA, una puntata lunga e poi ieri sera gran cena a casa sua.