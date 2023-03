Mara Venier accanto a Maria De Filippi: “Che squarcio al cuore”

Mara Venier confida il dolore che prova Maria De Filippi e l'ultima telefonata a Maurizio Costanzo

Mara Venier non ha bisogno di raccontare a tutti quanto sia legata a Maria De Filippi e quanto sia grande il dolore che prova per la sua sofferenza nell’avere perso Maurizio Costanzo. La conduttrice di Domenica In l’ha ripetuto così tante volte quanto è grata a Maria De Filippi. Ha ricevuto un bel po’ di critiche perché dopo i funerali del giornalista è volata a Parigi, a Disneyland con il nipotino. Commenti a cui ha risposto nel suo tono ma che non avrebbero meritato nemmeno un attimo. Mara Venier ha avuto e avrà di certo modo per stare accanto a Maria De Filippi perché questo è il momento più difficili, è il periodo della consapevolezza di avere perso Maurizio. La Venier lo sa bene e lo immagina, ne ha parlato anche nel suo programma della domenica e alla rivista Gente parlo di uno squarcio al cuore.

Mara Venier, il dolore e le affinità con Maria De Filippi

“Che dolore, che squarcio al cuore. Tra le tante affinità che abbiamo io e Maria c’è anche come abbiamo sempre protetto i nostri mariti, al limite di essere un po’ ‘rompi’ – l’ha già detto – Le attenzioni sul cibo, la dieta, le visite, il riposo. Ci ha avvicinate questo modo identico di concepire la cura verso l’altro, che poi, pensandoci, è un essenziale ingrediente dell’amore”.

L’ultima volta che a sentito Costanzo è stato tre settimane fa, era in clinica. Nessuno pensava sarebbe morto. “L’ho sentito tre settimane fa, aveva la voce di sempre. Dopo la sua scomparsa molte persone a lui vicine mi hanno detto: ‘Non sai quanto bene ti voleva’”. E oggi questo le spezza il cuore, ancora di più: “Anche io gli volevo bene. Nel nostro mestiere capita di incontrare tanta gente, ma solo con alcuni si stabilisce un rapporto di stima, umanità e affetto”. A Maurizio Costanzo moltissimi volevano bene e lui ha sempre ricambiato tutti, si scopre solo oggi o forse oggi ancora di più.

Mara Venier pensa a suo marito Nicola, alla paura che ha di perderlo, il dolore che ha nel cuore Maria lo sente già suo.