Mara Venier a Disneyland, tante le critiche e lei risponde a modo suo

Un po' forte la risposta di Mara Venier a chi la critica perché è a Disneyland con il nipotino

Mara Venier è a Disneyland con il nipotino, dopo i funerali di Maurizio Costanzo è volata a Parigi ma non è per questo che le sono piovute addosso le critiche. Forse anche i giorni di dolori per la morte del marito di Maria De Filippi, sua carissima amica, hanno contribuito all’esplosione di commenti negativi contro il viaggio di Mara Venier, ma c’è anche altro. La conduttrice di Domenica In non perde mai occasione per viaggiare, per una vacanza. Nonostante non abbia molto tempo a disposizione fa di tutto per godersi il più possibile la vita, il suo poco tempo libero, soprattutto di rendere felice suo nipote Claudio e di vivere con lui tante emozioni. Disneyland è il sogno di tanti bambini ed ecco che nonna Mara Venier ha accontentato il suo piccolino ma anche lei si diverte tantissimo.

Critiche per Mara Venier

Anche Nicola Carraro, che è a Santo Domingo nel suo meraviglioso paradiso, ride nel vedere insieme nonna e nipote, certo che tra i due sia proprio la moglie a divertirsi di più. “Che coppia mi sa che si diverte più la nonna”. Una serie di commenti positivi e di complimenti, di saluti, poi arrivano quelli a cui non sta bene niente della felicità degli altri.

“La fortuna di far parte del mondo dello spettacolo….tanta visibilita’ e tanti tanti soldi! Cosi’ va la vita! C’e’ chi studia una vita e neanche in un anno, riesce a guadagnare quello che questa gente guadagna in un giorno. E pensare che 50 60/anni fa chi lavorava in questo mondo faceva non dico la fame, ma quasi(testuali parole di gente realmente professionista)” uno dei commenti negativi ma è quello a cui Mara Venier risponde.

“Mi scusi ma le sembra un commento da fare sotto un post dove pubblico una foto con il mio nipotino…. ma perché non va a rompere i cogl**ni da un’altra parte gentile signora” ed ecco la risposta della conduttrice, nel suo stile molto sincero che come sempre fa sorridere. Ma la signora non si arrende: “Quando i troppi soldi vanno alla testa…..in un momento di grande miseria che la maggior parte della gente sta vivendo trovo, questa donna che osa postare foto che inneggiano alla sua ricchezza! Che scandalo e che sfregio a chi tira la ginghia e non arriva a fine mese”.