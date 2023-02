Mara Venier commossa: “Maria De Filippi è rimasta da sola, lei è come me con Nicola”

Mara Venier pensa a Maria che è rimasta sola, pensa al giorno in cui accadrà anche a lei

A Domenica In Mara Venier dedica la prima parte della puntata di oggi a Maurizio Costanzo ma non può non pensare a Maria De Filippi. E’ a lei che pensa di continuo da quando è morto Maurizio Costanzo, non solo perché erano amiche. Mara Venier accomuna se stessa a Maria De Filippi, perché era ed è simile il legame che le unisce a i loro compagni, ai loro mariti. Mara Venier si commuove, non è solo il dolore per la perdita di Costanzo, non è solo pensare a Maria da sola senza Maurizio ma è anche il pensare al futuro, a quando un giorno capiterà a lei di vivere la stessa perdita. “Io in questi giorni penso molto a Maria le voglio molto bene; ho lavorato a Mediaset con lei per quattro anni e sono stati quattro anni di felicità, di famiglia, di gioia poi sono rientrata a casa qua in Rai però sono stati quattro anni meraviglioso. In questi giorni penso molto a lei, a come sarà il dopo perché Maurizio veramente per Maria è stato tutto”.

“Io credo che finiti questi festeggiamenti questi ricordi per Maurizio sarà dovere di tutti noi amici essere vicini a Maria perché Maria credo sia rimasta veramente sola, quindi avrà bisogno del nostro affetto e avrà bisogno di avere la sensazione che la vita con noi tutti continua e credo che è un dovere che dobbiamo assolvere con cristiana amicizia”. Sono le parole dell’avvocato Giorgio Assumma, l’amico più caro di Maurizio Costanzo e sono le stesse parole che la Venier fa sue.

Infatti Mara sempre più commossa aggiunge: “Perché Maria con Maurizio ha lo stesso rapporto che io ho con mio marito, nel senso che siamo molto protettive, siamo delle rompi terribili con lo smetti di fumare e non mangiare questo. Cioè la stessa protezione materna che ha Maria per Maurizio ce l’ho io con Nicola, al di là del lavoro che ci assorbe tantissimo però poi la nostra vita il centro della nostra vita è in qualche maniera accudire i nostri mariti… Perché sono un po’ più grandi di noi e parte della nostra giornata è in funzione a loro”.

Ha dei ricordi precisi che lo confermano: “Come Maria quando Maurizio veniva da me e lei mi chiamava il giorno prima e mi diceva ‘allora mettilo seduto sulla poltrona, fallo bere…”.

Mara conclude pensando a Maria, pensando a se stessa un giorno, il più lontano possibile: “Io credo che il vuoto sarà enorme perché quando imposti la vita in un certo modo con il tuo compagno… perché non basta il lavoro”.