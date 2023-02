Il dolore di Mara Venier a Domenica In per Maurizio Costanzo: “Non avrei mai voluto fare questa puntata”

Il dolore di Mara Venier per la morte di Maurizio Costanzo: il suo saluto da Domenica IN

E’ iniziata con la commozione di Mara Venier la puntata di Domenica IN di oggi, 26 febbraio 2023. Una puntata che nella prima parte sarà dedicata interamente a Maurizio Costanzo. L’inquadratura iniziale sul volto di Mara Venier, che commossa ha salutato il suo pubblico e ha dato il benvenuto a tutti gli ospiti che insieme a lei ricorderanno Maurizio Costanzo in questa puntata speciale. Una puntata di Domenica IN che Mara mai avrebbe voluto fare. Non si vorrebbe mai raccontare, omaggiare, dopo la morte, una persona speciale, un amico. Purtroppo è capitato. Mara, commossa, ha salutato Maurizio Costanzo, sulle note di quel jingle che abbiamo sentito ogni volta in cui iniziava una nuova puntata del Costanzo Show.

“Speravo di non dover fare una puntata di Domenica in dedicata a Maurizio” ha detto Mara Venier commossa, con gli occhi lucidi, nei primi minuti della puntata odierna del suo programma. Tutti in piedi mentre Mara dava il via a questa puntata, da Massimo Lopez a Claudio Lippi, passando per Bruno Vespa. Amici e colleghi che oggi hanno voluto raccontare qualcosa di Maurizio. La conduttrice del programma di Rai 1 ha poi detto di non ricordare il giorno preciso in cui ha conosciuto per la prima volta Maurizio. Però c’è un aneddoto che vuole raccontare, per spiegare quando per la prima volta, Costanzo, è entrato nella sua vita.

Il ricordo di Mara Venier e un grazie speciale a Maurizio Costanzo

La conduttrice di Domenica IN ha spiegato che era arrivata a Roma ma aveva una brutta epatite. La persona che stava in quel momento con lei l’ha lasciata da sola in casa, per paura del contagio. E lei quindi si è ritrovata per quasi 50 giorni da sola. In uno dei momenti per lei più complicati, uno dei momenti più brutti della sua vita, c’era una voce che le faceva compagnia, era la voce di Costanzo, in radio. Il programma alla radio era Buon pomeriggio, ed è stato il programma che ha fatto compagnia a Mara Venier in quel momento difficile della sua vita.

“La prima volta che ho incontrato Maurizio è stato così, ho ascoltato la sua voce. Dalla voce siamo passati dopo qualche anno a incontrarci, alla conoscenza fisica e da allora non ci siamo più lasciati” ha detto Mara Venier.