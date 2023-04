Romina e Jasmine Carrisi a pranzo con papà Al Bano: “E’ stato bellissimo”

Le sorelle Romina e Jasmine Carrisi felici di avere pranzato insieme a Roma con papà Al Bano

E’ Romina Carrisi a pubblicare le foto con sua sorella Jasmine Carrisi. Hanno pranzato con papà Al Bano e sono state tre ore bellissime. Lontano dal gossip c’è un’altra vita; come racconta sempre Al Bano Carrisi tra i suoi figli c’è tutta l’armonia e l’affetto che ha sempre desiderato. Sono rarissime le foto dei figli del cantante tutti insieme. Cristel vive in Croazia con il marito e i figli, Yari e Romina sono molto più grandi di Al Bano jr e Jasmine ma il legame è forte. “Solo papà ci poteva portare dall’altra parte di Roma a mangiare Etiope per 3 ore di mercoledì. Ed e’ stato bellissimo…” scrive Romina Carrisi mostrando la foto in macchina con la sorella più piccola. Poi lo scatto nel locale di Roma. La figlia di Al Bano e Romina Power ha 35 anni, la figlia che il cantante ha avuto con Loredana Lecciso ne ha 22, non sono solo sorelle, sono amiche. In passato la più piccola ha confidato che era con Cristel che aveva un legame speciale, nel tempo sono invece diventati una vera famiglia allargata, serena; anche se sembra che Romina Power e Loredana Lecciso ci sia ancora qualche problemino.

Romina e Jasmine Carrisi a pranzo fuori

E’ Jasmine che ha raggiunto Romina nella capitale dove vive e lavora. Ad unirle oggi è soprattutto l’amore per il padre; adesso che Jasmine è cresciuta tutto è più semplice, si vogliono un gran bene.

Romina continua ad essere impegnata con il programma Oggi è un altro giorno, in studio e come inviata speciale. E’ grazie al programma di Serena Bortone che ha conosciuto il suo compagno, il regista televisivo Stefano Rastelli, che ha 52 anni, e con cui convive nella sua casa a Trastevere.

“In Africa mangiare e bere insieme significa celebrare la vita. Il cibo è l’elemento base di un rituale di comunione” si legge su muro del ristorante scelto da Al Bano, non a caso.