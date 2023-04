Federica Nargi doloroso addio alla nonna, le foto con le nipotine

E' morta la nonna di Federica Nargi, l'addio nei giorni di festa, il dolore nel suo messaggio

E’ morta la nonna di Federica Nargi e nelle sue parole per dire addio all’amata nonna Giovanna c’è già tutta la mancanza. Federica Nargi conserverà per sempre tutte le foto, tutti i ricordi con lei, con la nonnina che le sue figlie hanno avuto la fortuna di conoscere. Dolcissimi gli scatti di Beatrice e Sofia con la nonnina, tenero e doloroso al tempo stesso il messaggio della showgirl. “Buon viaggio nonnina mia. Mi mancherai tantissimo. Mancheranno i tuoi abbracci, i tuoi baci , le tue risate , le nostre mangiate” e nel dirlo la Nargi mostra tante foto con lei, strette negli abbracci, affettuose nei baci, per niente distanti con le loro risate. La mancanza è già forte, in questi giorni di festa tutto è ancora più triste. La foto delle loro mani, una delle più recenti.

La nonna a cui Federica Nargi era legatissima

“Mi mancherà stare lì con te mano nella mano ad ascoltarti ore intere mentre emozionata mi raccontavi la storia della tua vita ed io puntualmente mi emozionavo insieme a te, mi mancherà la tua immensa dolcezza, la tua semplicità e l’amore immenso per la vita ,per non parlare della felicità nei tuoi occhi ogni volta che ti portavo uno scialle che tu tanto amavi – Federica le dice addio –

Per tutta la vita porterò con me i nostri ricordi più belli. Vivrai per sempre nel mio cuore mia dolce NONNA GIOVANNA”.

Tanti i messaggi per la Nargi, prima tra tutte è Costanza Caracciolo a dimostrarle come sempre tutto il suo affetto. “Di lei ti resteranno i suoi insegnamenti e quando sentirai la sua mancanza la ritroverai nelle cose che farai, memore di ciò che ti ha trasmesso. Esprimo tutta la mia vicinanza te e a tua sorella. Un caloroso abbraccio” sono le parole di Sandra Milo.

Elisabetta Gregoraci, Mattia Narducci, Carolina Marcialis, Giulia Salemi, Georgette Polizzi, Bianca Atzei, Lorella Boccia, Valeria Altobelli, Valentina Vignali e tantissimi altro. Tutti si stringono intorno a Federica Nargi conoscendo il suo dolore.