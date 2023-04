Mara Venier a Venezia: “La mancanza di mia mamma mi toglie il respiro”

Mara Venier dice a se stessa che deve essere forte ma arrivata a Venezia crolla

A volte Mara Venier dopo la puntata di Domenica In parte in cerca di un po’ di relax, pronta per un altro evento o in vacanza con la sua famiglia. Questa volta è a Venezia, è tornata nella sua amata città, ma è anche la città dove ritrova ricordi che le fanno anche male perché la sua mamma non c’è più. E’ su Instagram che Mara Venier racconta il suo arrivo nella città più bella del mondo, per lei lo è e non solo perché la conosce benissimo ed è lì che è cresciuta. “Quanti ricordi io credo che Venezia sia la più bella città al mondo e non perché sono nata qua ma perché è davvero magica”. Due giorni a Venezia e poi racconterà tutto ai suoi follower, promette Mara Venier mentre si lascia andare alle emozioni.

Mara Venier torna a Venezia cercando di essere forte

Per anni non è tornata, per anni dopo la morte di sua madre ha creduto di non farcela a rivedere i luoghi a lei così cari, le persone che la conoscono da sempre. Questa però non è la prima volta che ritorna ma anche questa volta le lacrime scendono senza sosta. Sorride e piange la conduttrice di Domenica In, un mix di emozioni che le spalancano il cuore.

“E poi… arrivo piena di buoni propositi e mi dico ‘basta Mara sii forte…’ e invece vedo la mia Venezia e parte la mia testa con i miei ricordi… e la mancanza di mia mamma mi toglie il respiro. Ma vado avanti” ha scritto mostrando le foto, le immagini, i video. Vorrebbe condividere ogni cosa perché ogni cosa le parla del suo passato, ogni cosa la emoziona.

“Ogni posto un ricordo di quando ero ragazza” sospira Mara Venier mentre con i capelli al vento mostra la sua amata città a tutti. Sorride e si rattrista, per un attimo sogna di restare a Venezia per tutta la vita. Arriva in albergo e continua a filmare le gondole con i turisti e le canzoni che incantano tutti, ancora e sempre anche lei.