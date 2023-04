Mara Venier nera per i commenti su Jerry Calà e Nicola: non c’è gelosia, siamo stati bravi

Mara Venier furiosa dopo i commenti arrivati sui social contro il suo rapporto con Jerry Calà

Mara Venier ha ospitato nella puntata di Domenica IN del 2 aprile 2023, il suo ex marito Jerry Calà. Insieme hanno parlato dei momenti molto brutti vissuti dall’attore negli ultimi giorni, colpito purtroppo da un infarto. Jerry sta bene, dovrà cambiare stile di vita ma se l’è cavata bene, nonostante l’operazione subita. Oggi quindi, la conduttrice lo ha accolto nello studio di Rai 1, anche per festeggiare la sua guarigione. Ha voluto però aprire una piccola parentesi, dedicata a chi commenta con facilità sui social, scrivendo spesso molte cavolate. La conduttrice ha spiegato che ieri sera, Jerry è stato ospite insieme a suo figlio, a casa sua. Hanno cenato insieme e Mara ha postato poi una foto sui social. Sotto questo scatto, sono arrivati molti commenti che la Venier ha letto e non le sono piaciuti. Ha voluto quindi dedicare qualche minutino a questo argomento, rispondendo alle tante critiche arrivate sui social, approfittando della diretta di Domenica IN.

Le parole di Mara Venier su Nicola e Jerry

“Ma stai con Nicola….ma che c’entra adesso Jerry? Mah…” ha scritto ad esempio una persona sui social. E un’altra per fortuna ha risposto: “ci sta dando un grande insegnamento. Ci sono coppie che si separano e si fanno la guerra per anni, abbiamo molti esempi anche sui vip, lei è Jerry invece, si sono separati e sono rimasti grandi amici e si vogliono tanto bene. L’affetto che li lega, è superiore alle malelingue e alle cattiverie che continuo a leggere. Il sig Nicola, attuale marito, dimostra grande intelligenza e rispetta gli affetti di sua moglie, invece di giudicare e fare i leoni da tastiera, riflettete e rispettate le scelte delle persone. Sono felice che jerry si sia ripreso e sta bene, pensiamo a questo, il resto lasciamolo fare a loro“.

E Mara ha voluto proprio sottolineare questo aspetto. Si può essere bravi a costruire qualcosa, si può essere bravi a ricominciare dopo aver voltato pagina. Si deve essere bravi nei rapporti, si deve voler bene e rispettarsi. E Nicola non può essere in nessun modo geloso del rapporto che c’è tra Mara e Jerry, visto che sono solo dei grandi amici. La conduttrice ha quindi invitato tutti a moderarsi, soprattutto quando non si conoscono le storie e gli equilibri familiari. Anche Jerry ha voluto sottolineare che c’è un bellissimo rapporto tra lui e Mara ma anche tra la Venier e Bettina, la donna con cui sta da oltre 20 anni.